婚前凍卵保生機 44歲熟女工程師順利抱娃

▲許小姐以自身經驗建議，一定要做計劃性凍卵，才有機會抓到未來幸福。（圖／茂盛提供）

[NOWnews今日新聞] 44歲女工程師許小姐，6年前單身時接受婚前凍卵，去年結婚後，透過「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」，今年兒童節順利產下健康女娃。下個月將隨夫婿飛返新加坡定居前，她趕在感恩節前夕帶家人前往台中茂盛醫院感謝，並以自身經驗建議，一定要做計劃性凍卵，才有機會抓到未來幸福。

現年44歲的許小姐說，6年前與交往男友分手後，毅然決定到醫院凍卵，當作送自己的禮物，想不到，竟像是為自己的未來買了保險。當時，她經過2次取卵共得到23顆，為自己日後生育之路留下生機。3年前，新加坡出差時結識另一半，婚後立即啟動試管嬰兒療程。

許小姐說，因擔心高齡會帶有致病基因，決定做PGD檢測(胚胎植入前基因診斷)，確認基因沒有異常，最後才挑出2顆好胚做植入。當時為了怕折損胚胎，加做ERA檢測(子宮內膜容受性)，發現植入窗期的最佳時間要比常規再晚2天，加上她子宮菌叢中的好菌不多，所以李醫師開了益生菌做加強。

茂盛醫院表示，許小姐所說的各項檢測技術，就是茂盛醫院率先建置的「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」，可提高懷孕率。許小姐植入2顆胚胎，有1顆胚胎順利著床發育，在今年兒童節產下健康女娃。李先生心疼太太說道：「每天一針針扎在肚皮上，如果沒有成功，一切重來，對太太的身心都是煎熬。」

茂盛醫院執行長李俊逸表示，許小姐決定婚前凍卵，就是買保險概念、也是做好風險管理，未來不一定會用到，但需要時就能派上用場。凍卵能為尚無結婚對象的女性爭取生育時間。他曾在109至111年，連續3年統計婦女生育力指數。以111年數字來看：38歲以下AMH小於2者，將近1/4生育力拉警報，所以特別要建議30歲以上婦女，最好每年抽血檢查AMH。

醫院今天別準備感恩節火雞大餐，為許小姐一家舉辦感恩節及慶生活動，大家圍繞著寶寶氣氛溫馨無比。李院長和李醫師還送上蘋果和蔥給小寶寶「愛恩」，祝福她平平安安、聰明伶俐地長大，並將力助拚二寶的許小姐儘快如願。

李茂盛院長表示為，想婚的民眾要擴大交友圈；未婚女性則可透過「婚前凍卵」保有未來生機，降低未來變成高齡不孕婦女的機率，也是提早預備生育的有效之道。一旦結婚就利用政府推出的試管補助3.0辦法，單次最高補助提升至15萬元，可減輕經濟負擔。

