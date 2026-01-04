婚前應該先買房嗎？存到頭期款猶豫是否下手 網一面倒：早點買

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

對於經濟能力穩定卻仍在尋找伴侶的年輕族群來說，婚前是否應該買房成為一大難題。只靠一人之力負擔房貸的話壓力較大，且結婚後可能有不同的未來規劃；而婚後兩人一起買房又容易遇到不少問題，令人苦惱。一名女網友表示，目前正考慮購買三房兩車位的預售屋，卻被身旁朋友阻止。

對於經濟能力穩定卻仍在尋找伴侶的年輕族群來說，婚前是否應該買房成為一大難題。（示意圖／Unsplash）

原PO在PTT發文表示，目前已經存到一筆頭期款，計劃購買一間三房兩車位的預售屋。她解釋，選擇三房是因為空間多好利用，雙車位不只可以出租，也可以提供家人或未來的另一半使用。

廣告 廣告

不過原PO補充，自己目前工作雖穩定但仍在尋覓伴侶，身邊許多朋友聽到她還沒有成家就已經要買房，認為她太瘋狂，畢竟以後的伴侶不一定會住進來，且預售屋還需要2年才能完工，讓她猶豫是否應該這麼早買。因此，她詢問網友，應該要現在下手，還是繼續存錢，以後再買。

貼文曝光後，大部分網友都認為，有經濟能力就應該早點買房，「我也是婚前自己買房，反正結婚以後如果不住也可以租人或賣掉，不用現在替還沒出現的對象擔心吧」、「婚後買離婚很麻煩，給你建議」、「當然是婚前買是自己的資產，伴侶不一定要有，房子是自己的有安全感」、「遇到理想的物件就趕快下手，兩年後就不是這個價位了，伴侶可以換，理想，房子則不是想出現就出現」、「有能力就買，而且婚前買才不會被要求要加名字」。

不過也有幾位網友提出其他看法，「我有小孩才買，省遺產稅，給你參考」、「錢省下來蹭有房有車的老公不是很好嗎 可以出國多看看世界阿，頭期款可以去好幾趟歐洲吧」、「之前不是有人PO文，說買房完更難交到另一半」。

更多FTNN新聞網報導

預售屋同社區有社宅！ 她猶豫問「會有影響嗎」 網點關鍵：管理好最重要

限貸令擋不住！大安豪宅每坪266萬奪今年單價王 富豪1.2億貸款入手高樓戶

30歲還沒房被長輩催！他嘆雙北房價高「努力仍買不起」 網曝現實勸：不用想太多

