婚前照顧失智公公「把屎把尿」！ 洪詩還原真相：丈夫、大伯都很孝順
38歲女星洪詩2023年與男演員李運慶結婚後，育有2個女兒，去年10月大伯李運泰曾上傳洪詩照顧他失智父親的影片，感謝弟媳在交往初期就幫忙把屎把尿，最近這篇舊文再度被翻出，引來不少網友批評「婚姻鬼故事」、「女明星變女傭人」。對此，洪詩今天（18日）上午發文回應，強調自己沒有覺得幫忙照護是多特別、多偉大的事，「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的。」
洪詩表示，她沒有特別覺得自己當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別、多偉大的事情，她會這樣「愛屋及烏」，只是在能力範圍內盡量幫助一位長者，「我的爺爺跟阿公，都在我很小的時候就過世了，當時比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』。」
洪詩澄清，雖然大伯在貼文中提及「把屎把尿」，實際上她除了幫公公按摩腳、換新床單，其他身體擦拭、更換尿布，都是丈夫在做，她會幫公公按摩腳，是因為公公臥床，加上開刀的關係，腳的循環很差也很腫，所以才會拿乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩，且丈夫和嫂嫂也都會按摩，「雖然當時只是交往關係，但我愛運慶，運慶也很疼愛我，公公、婆婆、運泰、嫂嫂也對我很好，運慶對我的家人也很好，所以我想陪伴運慶渡過這樣的『特殊時期』。」
洪詩指出，不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友的情況，大伯沒有寫出他們兩兄弟的辛苦，當時公公因跑步摔倒住院開刀，換了髖關節，住院1個多月的期間，都是兩兄弟輪流住在醫院照顧爸爸，出院後丈夫會在家幫忙換藥，但由於失智影響，公公常自行撕開紗布，導致傷口反覆感染，只能再次入院開刀，兩兄弟只能每天早晚各1次親自載公公去診所換藥。
洪詩說，這樣的生活大概持續了1年，後續相關輔具租借、看護申請，以及喘息服務、日照中心，也都是兩兄弟一起處理的。至於有人質疑為何不請看護？洪詩解釋，當時巴氏量表還未申請下來，等到巴氏量表申請成功後，就立刻請了看護，家裡也一直有看護協助照顧公公。
洪詩強調，那段特殊時期，她從兩兄弟身上看到更多的是孝順，大伯沒有在貼文寫出他們的辛苦，不代表這些辛苦不存在，「不管是運慶、運泰，或是婆婆、嫂嫂，我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的。人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」
