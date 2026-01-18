婚前照顧失智公公掀論戰！洪詩回應了：不是偉大，只是陪伴





藝人洪詩婚前照顧失智公公的往事，近日因一篇舊文被翻出，再度引發網友熱烈討論。有人感動稱讚她善良孝順，也有人直言「這是婚姻鬼故事」，質疑媳婦是否被過度期待承擔照護責任，相關話題在社群平台持續延燒。

婚前同住照顧，大伯發文致謝引關注

洪詩於2023年與藝人李運慶結婚。李運慶的哥哥李運泰日前在 Threads 發長文，回顧弟弟婚前與洪詩同住、照顧患有失智症且曾腿部骨折的父親，文中提到洪詩在交往初期即投入照護，包括日常起居協助與按摩，並以「把屎把尿」形容洪詩的貼心，直言對弟媳心懷感激。

李運泰文中形容父親過去採軍事化教育，個性嚴厲，失智後照顧壓力倍增，由李運慶選擇同住承擔。他表示，洪詩多年來始終將公公視如己出，從未抱怨，甚至能安撫父親情緒，讓他深感敬佩。

文章曝光後，網路輿論迅速分成兩派。有支持者認為，洪詩展現真實且難得的價值觀，「不是做給人看，而是真心付出」，更直言這樣的伴侶「值得被疼愛」。

但另一派網友則強烈反彈，認為文中觀念太過時，將媳婦描寫成主要照顧者，形同把照護責任「外包」給女性，甚至有人直言「兄弟自己不顧爸爸，卻拿媳婦的付出來感動自己」，擔憂此類敘事會合理化不對等的家庭勞動。

面對爭議，李運泰隨後補充說明，表示家中有聘請看護，父親的照顧並非由洪詩單獨承擔，而是全家共同分工。他也解釋，「按摩」是洪詩主動提出協助，希望促進血液循環，並非被要求。

對於「把屎把尿」的說法，李運泰坦言用詞不夠精準，原意僅是形容日常照顧的辛勞，對造成誤解致歉，並呼籲外界多從洪詩與李運慶平時分享的生活互動，理解他們的婚姻樣貌。

洪詩回應

對此，洪詩首度發聲澄清，表示自己從未覺得當時的付出「特別偉大」，只是出於「愛屋及烏」，在能力範圍內陪伴一位長者。她也提到，因自己爺爺、阿公早逝，照顧公公時更像是在照顧「一位爺爺」。

她也駁斥「哥哥丟包給弟弟、弟弟再丟給女友」的說法，指出公公因摔倒換髖關節後，長期反覆感染、住院，照顧與行政流程皆由李運慶、李運泰共同承擔，巴氏量表核定後也立刻聘請看護，並非讓她單獨承受。

洪詩最後表示，真正困難的是後續長期失智照顧，也向所有照顧者致敬。她強調，家人是一起撐過那段時間，「人生一定會遇到困難，但我很幸運，有人陪我一起面對」。

照顧是美德還是壓力？引發社會討論

這起事件也再度掀起台灣社會對「媳婦角色」、「家庭照顧責任」與「孝道期待」的討論。當付出被公開讚揚，究竟是肯定善意，還是無意間加深對女性的道德壓力，成為不少網友反思的焦點。

