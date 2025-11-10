婚前裝酷，婚後變黏人精！這3大星座男「越久越依賴老婆」，反差萌超戳心
很多人都被他們婚前那種「高冷又獨立」的樣子騙過！這三大星座男其實是「婚後反轉王」——談戀愛時耍帥裝酷、什麼都自己來，但婚後越相處越黏人，完全離不開老婆，反差萌超級可愛。
水瓶座：隱藏版黏人派，婚前愛自由、婚後變跟屁蟲
戀愛時的水瓶男最愛說「距離產生美」，看起來很有自己的一套，其實相處久了，就會默默把老婆當成生活導航。以前靠外送過日子，吃習慣老婆煮的飯後，外面大餐都覺得少了家的味道；出門旅行懶得做功課，老婆說去哪就去哪；不管開心或煩悶，第一個想分享的永遠是老婆，連「今天捷運人超多」這種小事都要傳訊息講。他外表像獨行俠，其實超怕孤單。老婆的存在讓生活有了溫度，久了他會真心覺得「有妳在，才像家」。
摩羯座：外剛內軟，在外是主管、回家變小跟班
摩羯男在工作上幹練果斷，看起來什麼都能搞定，但生活上卻常常「手忙腳亂」。出差前一定要老婆幫忙整理行李，連襪子都要照習慣擺好；工作卡關時第一個打給老婆訴苦，沒聽到她的建議就不安心；水電費、人情往來全交給老婆處理，連帳單放哪都要視訊問。他在外面很有架勢，其實內心很需要被理解。老婆的陪伴是他最大的依靠，能讓他卸下防備、安心當個「被照顧的大男孩」。
天蠍座：深情牽掛型，婚前掌控欲強、婚後變超黏人
戀愛時的天蠍男很有主導感，什麼都想掌控，但婚後會把老婆放在心上第一位。他不輕易示弱，卻會對老婆說：「這事我搞不定，妳幫我想想辦法」；老婆出門逛街，半小時就傳訊問「什麼時候回來」，嘴上說怕妳迷路，其實是自己想妳。那份佔有欲的背後，其實是「不安與依賴」。越愛越放不下，越久越離不開，深情得讓人又好氣又心軟。
延伸閱讀
感情越穩定，就越不會甜言蜜語？這3星座雖然話少「卻最把你放心上」
其他人也在看
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 11 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因 自此15年沒戲約找上門
「麻吉大哥」黃立成曾是嘻哈團體「L.A. Boyz」的一員，近年則淡出演藝圈，選擇轉戰加密貨幣市場，然而，剛過完生日的黃立成，今（9日）發文回顧自己的演藝生涯，坦承曾拒絕徐若瑄的床戲邀約，瞬間掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王家衛翻車？《繁花》助理爆「毀滅性錄音」…私下嘲諷「唐嫣很裝」 疑開黃腔：一定要搞到她
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導香港名導王家衛驚傳捲入《繁花》劇組錄音風波。近日，一段長達逾1小時的7段音檔在網上曝光，內容疑似他與編劇秦雯的私下談...FTNN新聞網 ・ 3 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
看完唐綺陽書秒退費！作家謝知橋行為惹議
[NOWnews今日新聞]日前網路上有著「最夭壽但合法」行為討論串，作家謝知橋也跟風在留言區參與活動，「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，想不到留言發出後卻引起不少爭議，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒
[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
港星海俊傑淚求醫藥費！愛妻急性肝硬化「我不是騙子」
香港男星海俊傑8日突然上傳一段求助影片，聲淚俱下表示老婆莫家慈急性肝硬化，需要籌150萬元港幣（約為新台幣278萬元），以進行肝臟移植手術，付不出醫藥費的他請求各界協助。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
獨家／安歆澐7年婚變！哭曝遭小16歲國手尪劈腿人妻：他拿菜刀家暴我
當年曾參加《超級星光大道》並入圍金鐘獎金曲獎的44歲安歆澐跟小16歲國手莊英杰驚爆婚變！2人7年婚姻亮紅燈，目前雙方正在打離婚官司。安歆澐接受《三立新聞網》訪問證實莊英杰這段期間不只劈腿人妻，對方還是她朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，今年4月還動手勒暈她，兩人從此分居至今。安歆澐一度淚崩說：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，我證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 1 天前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 1 天前
無視泰國國喪！虞書欣「華麗亮藍禮服」公開現身 挨轟「超不尊重」
中國女星虞書欣近日現身泰國，以平台代言人身分出席平台海外分享會，並為新戲《雙軌》宣傳。她先前曾因家族被爆捲入放高利貸、官商勾結等爭議，又遭圈內人士指控霸凌，一度淡出近兩個月。此次重新露面，本應是復出亮相，卻因活動當日的穿著與互動方式，被罵不尊重泰國剛進入國喪期間，再度在網上引發熱議。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前