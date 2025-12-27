婚前要試車！向太結婚45年突自爆尪「那方面很強」 1句話洩房事

娛樂中心／蔡佩伶報導

向太突然自爆老公「那方面很強」。（圖／翻攝自小紅書）

香港男星向華強跟陳嵐（向太）結婚45年，感情依舊十分穩定，然而，時常透過社群跟網友進行互動的向太，近日談到了無性婚姻是否可以維持長久，向太斬釘截鐵表示「無性婚姻不成立」，還勸誡大家婚前要試車，更自爆老公「那方面很強」。

向太指出現實中無性婚姻沒辦法長久維持，向太覺得「愛一個人絕對會想碰他」，表示這是人性的自然反應，對於向太來說「有性才有愛」，畢竟親密關係減少了感情會淡，即使無性的愛情被指是純潔的象徵，但向太仍認為那不是伴侶該有的互動。

最後，向太更大方建議所有人在婚前一定要先試車，透露結婚就是要找到適合的對象，所以必須要懂得自己的需求，向太還提到老公向華強曾說過親密關係會讓他年輕，「會產生多巴胺」，並笑說自己跟老公看起來很年輕，似乎在暗示跟向華強至今都還會維持親密關係。

向太的話語一出，瞬間引起大眾討論，「向太真不把我們當外人」、「好喜歡向太，感覺她好可愛」、「這把狗糧我乾了」。

向太認為無性婚姻不存在。（圖／翻攝自小紅書）

