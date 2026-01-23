婚前顧公公挨酸「婚姻鬼故事」 洪詩淚：太多揣測

藝人洪詩近期因婚前就無私照顧患有失智症的公公，意外引發外界批評丈夫李運慶兄弟倆孝道外包的討論。（圖／東森新聞）





藝人洪詩近期因婚前就無私照顧患有失智症的公公，意外引發外界批評丈夫李運慶兄弟倆孝道外包的討論，她23日出席活動時，坦言一開始根本不知道發生什麼事，但後來看見許多網友不理性的評論，很心疼婆家被形容成很恐怖的樣子。

藝人洪詩：「有點太多的揣測，因為他們並不認識我的家人，也不認識我們，其實那時候看到這樣的發言的時候，我比較心疼我爸爸媽媽，我不知道他們看到會是什麼感受。」

藝人洪詩面對大伯在網上貼文，引發的孝道外包爭議，首度公開露面，表達想法時小心翼翼，希望可以澄清誤會。藝人洪詩：「我覺得就只是一個新聞而已，一剛開始的時候，所以我是到後面有朋友說，你還好嗎，然後我還有點問號，想說怎麼了嗎?」

洪詩表示自己一開始根本不知道發生什麼事，是後來才知道原來是有網友翻出洪詩丈夫李運慶的哥哥，去年10月的貼文。雖然內容在感謝洪詩，婚前就盡心盡力照顧失智的公公，但同時PO出洪詩夾著鯊魚夾，替公公按摩理頭髮的畫面，許多網友認為，根本把女方當作看護，甚至還有人不理性發言，認為洪詩嫁錯人，也讓李運慶動怒在網上，回嗆網友。

藝人洪詩：「我覺得他真的太累了啦，因為他在拍戲的時間，他真的很少有睡覺的時間，我覺得那是一個比較急於保護的心態，所以可能會出現比較情緒性的字。」

而洪詩也在社群回應，整件事出於愛屋及烏，公婆家被形容成很恐怖的樣子是很不公平，而李運慶的哥哥當時也公開道歉，表示是用詞不精準，才會造成誤解，是真的想跟大家分享洪詩的優點。



