婚前顧失智公公「把屎把尿」網喊鬼故事 洪詩發聲還原真相：很不公平

娛樂中心／林昀萱報導

洪詩照顧失智公公，還幫他把屎把尿。（圖／翻攝自threads）

藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，2022年3月修成正果，育有2個寶貝女兒。近來有網友翻出李運慶胞兄去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻。對此，洪詩今（18）日也在臉書針對此事回應，坦言「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的。」

李運慶的大哥2025年10月曾在臉書發長文公開致謝，證實洪詩在交往初期便陪伴運慶與父親同住，親力親為照顧失智公公，「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種」多年來始終如一。大伯感性寫下：「如果交往初期洪詩做作樣子擺拍想討好我們就算了，但她從剛開始和我弟交往到穩定期，好幾年沒論及婚嫁期間，洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧，我從來沒看到她有任何的不悅。」大伯一文引起正反兩派論戰，不少人表示，為何要把這些事情丟給弟媳做「只覺得恐怖故事，孝順外包，一個人幫公公把屎把尿的媳婦，寫成故事自我感動的老公弟弟，順便貶低其他女藝人」、「那個監視器畫面越看越可怕，什麼心態會想把弟媳照顧爸爸的畫面發出來還強調是『曾經的女神』」、「怎麼不是你們兄弟倆去把屎把尿照顧自己爸爸？竟然把這種事情全丟給弟媳還沾沾自喜發出來給大家看」。

對此，洪詩今日發文回應，表示自己沒有特別覺得當時照顧「還是男友的爸爸」是一件多特別、多偉大的事情，「因為我相信一定有很多人跟我一樣，會這樣的『愛屋及烏』，以及我只是在我能力範圍內，去盡量幫助一位長者。我的爺爺跟阿公，都在我很小的時候就過世了，當時比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』。」她也針對「把屎把尿」澄清，除了幫我公公按摩腳，其他身體擦拭更換尿布都是李運慶在做。而按摩腳是因為公公臥床以及開刀的關係，腳的循環很差也很腫，所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩，李運慶及嫂嫂都會這樣做，在公公尿床時她也會幫忙更換新床單。

洪詩發聲揭婚前照顧失智公公真相。（圖／翻攝自洪詩臉書）

「雖然當時只是交往關係，但我愛運慶，運慶也很疼愛我，公公婆婆運泰嫂嫂也對我很好，運慶對我的家人也很好，所以我想陪伴運慶渡過這樣的『特殊時期』。」洪詩強調，不存在哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友這種情況，李運泰並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦。她回憶，公公在她跟李運慶還是交往關係時已有輕微失智但不嚴重，之後跑步摔倒開刀更換髖關節，住院一個多月的時間，都是兩兄弟輪流在醫院照顧父親。因為住院的關係，公公失智變得嚴重，會將傷口紗布撕開、下床甚至尿多滲出尿布碰到傷口，開始反覆入院開刀、清創、住院、出院的玄還。之後找到一間配合幫忙換藥的診所，兄弟也配合早晚各載公公去換藥一次，過程持續大約一年，之後輔具租借跟看護申請以及喘息服務跟日照中心，也都是兩兄弟一起處理。

洪詩感嘆，有經歷過的人就知道，這些事情處理起來有多繁瑣。「那段特殊時期，我從他們兄弟身上看到更多的是孝順，也看到運慶運泰一起處理公公的事，覺得幸好運慶不用獨自面對，而我能幫忙的也只有這些了」、「運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在。不管是運慶運泰或是婆婆嫂嫂，我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的。人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難！」

