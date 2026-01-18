婚前顧失智公公「把屎把尿」網喊「婚姻鬼故事」 洪詩發聲了：沒有丟包

李運慶和洪詩2023年結婚，洪詩婚前照顧失智公公引發網路討論。翻攝李運慶臉書



女星洪詩與演員李運慶結婚2年多，兩人婚後甜蜜，育有2女。不過，近日一篇網路貼文再度引發兩人婚姻的討論，由於李運慶哥哥去年特地發文感謝弟媳洪詩照顧失智父親、分擔家人重擔的發文，沒想到網友認為根本是女星淪傭人的「婚姻鬼故事」。對此，洪詩也發聲了，強調老公、大伯和嫂嫂等家人都有照顧公公，「不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況。」

李運慶哥哥去年10月在社群平台Threads分享，父親在幾年前腿摔斷行動不便、失智，照顧的壓力落在家人身上，弟弟李運慶選擇繼續與爸爸同住，方便就近照顧，當時剛和弟弟交往的洪詩也搬來同住分擔照護壓力，強調「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種」。

李運慶哥哥直言，「如果交往初期，洪詩做做樣子，想討好我們就算了，但她從剛開始和我弟交往到穩定期，尚未論及婚嫁期間，洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧，我從來沒看到她有任何的不悅，甚至我爸生氣罵她、鬧情緒時，她都有自己的方式排解壓力。」

洪詩與李運慶2023年結婚，育有2女。翻攝洪詩臉書

沒想到，正是這一篇網路感謝文，卻引發網友論戰。除了有網友大讚洪詩實在太善良、很棒；不過也有大批網友留言：「女明星變女傭人的鬼故事」、「直擊鬼故事，女生不要嫁入這種家庭」、「什麼叫做要討好你們啊？自己的爸爸自己顧啊，幫你們顧爸爸把屎把尿還要被罵還要被說裝的」、「她的善良恰好凸顯了你們的不善良」。

38歲的洪詩也在臉書粉專發長文，她說當時不認為照顧還是男友的爸爸是一件多偉大的事，自己只是愛屋及烏，在能力範圍內去幫助一位長者，「比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』」，她也澄清沒有幫公公「把屎把尿」，除了幫對方按摩腳，其他身體擦拭、更換尿布都是老公在做。

洪詩強調，大伯、嫂嫂、婆婆也都有分擔照顧工作，也很疼愛她，該文章「並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦」，至於外界不解為何不請看護，洪詩說明，因為當時的巴氏量表還沒申請下來，巴氏量表申請成功後，家裡一直都有看護協助照顧公公。

洪詩也回想，「那段特殊時期，我從他們兄弟身上看到更多的是孝順，我能幫忙的也只有這些了！我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以把公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的。」

