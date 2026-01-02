婚外情變調！女疑逼婚不成 跨年夜傷害情人私處

印度孟買一名女子涉嫌在跨年夜重傷情人，警方已展開追緝行動。（圖／翻攝自NDTV）

印度孟買新年期間發生一起駭人情殺案件。一名25歲已婚女子在跨年夜邀請44歲已婚情人返家，卻涉嫌持刀重傷對方下體，造成男子嚴重失血，目前仍在醫院接受治療，警方已展開追緝行動。

綜合印度媒體報導，事件發生在2025年12月31日凌晨約1時30分。該名女子以「贈送新年甜點」為由，邀請男子前往住處，當時女子的孩子正在家中熟睡。警方調查指出，兩人皆已婚，且關係複雜，女子身分為男子姊妹的妯娌，雙方疑似維持婚外情長達6至7年。

警方表示，女子長期要求男子與妻子離婚並與她結婚，雙方因此頻繁爭吵。男子因不堪壓力，曾於2025年11月前往比哈爾邦暫住，但即使期間仍遭女子以電話威脅。男子於12月19日返回孟買後，刻意疏遠並避免與女子聯絡。

案發當晚，女子先要求男子脫下褲子，隨後前往廚房取出一把蔬菜刀，突然朝男子下體揮刀攻擊，造成深度撕裂傷與大量出血。男子忍痛逃回家中，由兒子與友人緊急送往醫院，先後轉送至VN Desai醫院與錫安醫院救治。

醫師指出，男子傷勢相當嚴重，傷口深層，可能需進行手術治療。警方已依傷害等相關罪嫌立案，涉案女子犯案後逃逸，目前正全力追緝中。警方強調，案件仍在進一步調查，將釐清是否涉及預謀行為與其他刑責。

