婚姻不只是把日子過完！解析婚姻的2種模樣：一種餘生、一種搭伙

婚後往往會面臨各種現實問題，例如婆媳關係、金錢分配、家務分工與孩子教育等。而多數夫妻關係出現裂痕，往往從其中一方感到不滿開始，進而希望對方做出改變。然而，在期待別人改變之前，不妨先讓對方看見自己的改變。《優活健康網》特摘此篇，分享夫妻相處之道。











你改變不了一座山的輪廓，改變不了一隻鳥的飛翔軌跡，改變不了河水流淌的速度，所以只是觀察它，發現它的美就夠了。——克里希那穆提《關係的真諦》

要單身的就去單身，要結婚的就去結婚，反正你們最後都會後悔。——蘇格拉底





婚後感情如一灘死水？



這兩句話都印證了婚姻經營之道，如果你覺得婚後生活乏味，與談戀愛的時期落差很大，那可能是日子在前進，心卻還停留在過去。為什麼人們總覺得，婚後2、3年感情開始如一灘死水？日復一日的生活好無趣，婚後想要保有戀愛的感覺，這時候不經意的驚喜、關懷與浪漫就很重要。

通常夫妻關係會觸礁都從一方感到不滿開始，於是你想要對方改變，這份想要是因為心裡有所期待，不管是想回到過去（例：像以前那樣約會、稱讚我漂亮），或是對方變得更體貼（例：回家不要坐在沙發上看電視，要幫我做家事），當對方沒有照著你的期待改變，你的負面情緒是來自於原本的期待落空，再投射認為都是對方的錯。

接下來，不管是各過各的還是爭吵不休，你就會懷疑兩人是不是沒有愛了？心理學家洪仲清曾說，注意力過於放在他人身上的人，很難和自己相處愉快！這意思不是鼓勵夫妻要相敬如賓、搭伙度日，而是鼓勵我們在期待別人改變之前，應該是讓別人看到你也改變了。





你們是搭伙，還是餘生？



2017年，英國有一份數萬人的調查研究，顯示當夫婦是彼此最好的朋友的時候，婚姻的確能讓人更加快樂。兩個人在一起是否能長久，兩個人在一起是否濃情密意又長久，這兩句話之間的差距，就是「婚姻快樂指數」的高低了。兩人一起生活長久相安無事，比較像維持同居生活的搭夥；兩人一起生活相知相惜相愛，才能稱作共度餘生。

老婆想要被哄被關心，可以自己先跨出第一步，例如，無預警地煮一桌老公愛吃的菜、稱讚老公今天很帥⋯⋯多看看對方的優點，多分享自己的感受，當夫妻能認同彼此，自然也比較願意努力改善對方的不平衡。

畢竟，王子公主從此過著幸福快樂的日子只是童話，但是現實當中，還是有很多對彼此尊重，開心相伴的夫妻，就像影帝梁家輝和江嘉年、藝人艾力克斯和李詠嫻、歌神陳奕迅和徐濠縈等⋯⋯這些走過10年、20年依然婚姻美滿的夫妻，一定有他們獨特的夫妻相處之道。









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：這兩種婚後生活，你們屬於哪一種？）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為婚姻不只是把日子過完！解析婚姻的2種模樣：一種餘生、一種搭伙