婚姻不夠刺激？夫妻竟玩到BDSM、多P全體驗

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〔記者許世穎／綜合報導〕加拿大話題喜劇《開放關係試淫運》(FOLLIES)大膽挑戰現代親密關係禁忌，以辛辣幽默的筆觸直搗愛情與慾望最敏感的地帶。電影不僅觸及開放婚姻，更將換妻、多角關係、多人性愛等爭議話題搬上大銀幕，在令人捧腹大笑的荒唐情境中，揭開伴侶關係裡最真實也最難以面對的課題。

本片由加拿大知名編劇艾瑞克・K・布里安首度跨界執導，並身兼編劇與主演。過去擅長描寫當代男女情感與兩性關係的他，這回將鏡頭對準一對攜手16年的伴侶，透過一場看似解放、實則充滿考驗的婚姻實驗，呈現愛情與慾望之間的微妙拉扯。

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電影描述一對居住在加拿大的夫妻，長年婚姻與育兒生活逐漸磨損了彼此的熱情與連結。當兩人開始懷疑是否還能帶給對方幸福時，決定不走向外遇或離婚，而是嘗試打開婚姻界線，踏入開放關係的世界。原以為能替感情重新注入火花，卻意外捲入一連串失控又爆笑的情慾風波，不僅讓生活天翻地覆，也讓兩人的感情面臨前所未有的挑戰。

《開放關係試淫運》並非單純以情慾作為賣點，而是透過犀利對白與荒謬處境，探討現代伴侶共同面臨的信任危機、情感焦慮與溝通難題。電影在加拿大上映後引發熱烈討論，不少觀眾笑稱：「看完反而更不敢嘗試開放關係！」也有人認為，電影真正關心的從來不是性愛本身，而是愛情裡最困難的坦誠與理解。

《開放關係試淫運》將於6月18日端午連假在台上映，發行商聯影電影同步推出觀影抽獎活動。凡持《開放關係試淫運》電影票根拍照上傳至聯影電影Facebook粉絲團指定貼文，即有機會獲得由游擊文化出版社提供的話題書籍《道德浪女練習簿》，進一步探索當代親密關係的多元樣貌。

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