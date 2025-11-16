婚姻不是兒戲 修法不該延宕

民國112年憲法法庭作成「憲判字第4號」判決，要求相關機關2年內修法，放寬唯一有責配偶的離婚限制。行政院與司法院的修法版本直到今年9月底才送進立法院審議。（本報資料照片）

台灣離婚率高居亞洲第二，離婚衍生的贍養費等民事訴訟增加，成為夫妻爭執引爆點。民國112年憲法法庭作成「憲判字第4號」判決，要求相關機關2年內完成修法，放寬唯一有責配偶的離婚限制。然而，行政院與司法院的修法版本直到今年9月底才送進立法院審議，顯然沒把憲法法庭當一回事。

憲法法庭指出，現行《民法》規定完全剝奪唯一有責配偶的離婚機會，與憲法保障婚姻自由的意旨不符，要求修法。若未能在期限內完成，法院可直接依判決意旨裁判。

行政院會趕在今年2月憲法法庭要求的期限內通過《民法親屬編》修正案，放寬離婚事由、增設分居條款，並擴大贍養費請求要件。不過，法務部去年5月提出的版本被質疑思維陳舊，對於保障經濟弱勢一方仍不足夠。

行政院會銜司法院後，司法院5月下旬才開會暫予擱置，要求少家廳研擬意見再討論，直到8月1日才通過自身版本，對於分居期限及贍養費有部分不同意見。民團8月下旬督促政院速送版本審查，司法院未回應，直到本報詢問才低調稱已併案呈送立院，過程相對遲緩。

過往《民法》親屬編的修法，多歷經民團一再討論才得以完成。但此次民進黨政府在修法過程未充分與民團溝通，遲至9月底才送立法院，尤其在剩餘財產分配部分與民團有落差，勢必影響修法時程。

婚姻不是兒戲。在離婚率不斷攀升的今天，如何和平分手，又能保障婚姻弱勢一方的權益，顯得重要。既然憲法法庭已作成判決，法案也已送進立法院，朝野政黨應廣納各方意見，盡速完成修法，以落實司法美意。