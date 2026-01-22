婚姻亮紅燈！兒童台最正姐姐自爆「印好離婚協議書」

優格姐姐。（圖／翻攝自IG@yogurtlin1010）





網紅咪妃開張PODCAST節目滿一周年，在斜槓擔任「榴槤姐姐」之餘，她也邀請「兒童台最正姐姐」優格姐姐林姵君一同到節目作客，期間她也談及與遊戲實況主Xargon（殺梗）的婚姻觸礁，更直接坦言「就把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨、怒，是我不要了」，也證實2人已多次進行婚姻諮商。

優格姐姐談婚姻觸礁

優格姐姐林姵君與老公於2016年閃電結婚，並在2022年宣布懷孕，婚後育有1子1女，但看似幸福的家庭生活，也曾面臨現實磨合的考驗。她也在咪妃開張的PODCAST節目中透露，自己在閱讀《道德經》後有所頓悟，決定正視問題，主動向老公提出進行婚姻諮商，不過卻遇到男性常見的反應，「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」

事件轉折點

直到她真的印出離婚協議書，情勢才出現轉折。林姵君透露，反而是老公主動開口挽留，對她說「老婆，我們再努力一下」。而2人在經過長期諮商後，感情也變得比較穩定了。

網紅咪妃開張PODCAST節目滿一周年，也斜槓擔任「榴槤姐姐」。（圖／翻攝自IG@juliamisakii）

主持人咪妃也好奇追問，2人已有孩子，是否會因此卻步。對此，林姵君直言，她始終相信「HAPPY MOM HAPPT LIFE」，並強調有HAPPY MOM的前提是「我要先成為一個快樂的林姵君」。她鼓勵所有媽媽，不論做出什麼選擇，都要回到自己身上，「無論是選擇離婚，還是繼續走下去，都是可以的」。



