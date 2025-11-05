婚姻內幕全說了！網紅手握「粿王大尺度照」發不自殺聲明

網紅自稱手握粿王大尺度照。（圖／翻攝自粿粿IG）





藝人范姜彥豐指控妻子粿粿出軌，風波持續延燒，網紅「玉米泉哥」昨（4日）晚間爆料手握粿粿和王子的大尺度照片，並預告將在今日晚間再度爆料，並發布了不自殺聲明。

玉米泉哥昨晚在社群平台Threads爆料4件事，不過目前已經看不到貼文。玉米泉哥表示，范姜粿粿結婚時，范姜家拿出36萬聘金，粿粿卻沒有依據習俗準備嫁妝，卻在影片上講得好像自己「超大方、超有付出」。

第二件事是范姜彥豐拿18萬投資飲料店，粿粿說「范姜有賺不分我，我才委屈」，真相是飲料店根本沒賺，最後倒店，痛斥粿粿只挑對自己形象有利的片面講，「這套路太老，根本都在吃性別紅利斷章取義。」

玉米泉哥爆料第三件事，粿粿與范姜婚後才收入提高，結婚期間也住在公婆家，公婆家甚至還有請幫傭，卻每天半夜人不在家，認為粿粿態度不佳，玉米泉哥稱，粿粿之後因為業配變多才搬出去買房，開始覺得「自己是個咖」。

玉米泉哥最後表示，他握有粿粿和王子的大尺度照片，怒問「如果妳真的愛老公，會做這件事？」玉米泉哥強調他說的句句屬實，且不會主動刪文，他在昨日晚間11時46分發布不自殺聲明，並表示「有人開始來找了」。玉米泉哥預告，今晚10時05分將公開「第一手、尚未外流」的內部消息。

玉米泉哥發布了不自殺聲明。（圖／翻攝自Threads＠bird.caged）

