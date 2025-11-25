婚姻失和談離婚還未登記 人妻帶姦夫回家滾床被活逮 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名蔡姓男子與妻子婚姻不和準備談離婚，結果就在2人還未辦理離婚登記時，去年10月間蔡男卻透過家中監視器發現妻子光明正大的把「姦夫」阿猛（化名）帶回家滾床，蔡男立刻找來同事陳男，一起衝進家門要找妻子及姦夫算帳，只見2人赤裸躺在床上聊天，蔡男瞬間抓狂，抓起高爾夫球桿對著阿猛一陣攻擊，還用手銬將他銬住凌虐，事後被移送、起訴，法院審理後，依妨害自由等罪將兩人分處1年徒刑。

判決指出，蔡男與妻子婚姻不睦，雙方協議離婚，但去年10月27日凌晨5點多，就在夫妻倆還未辦理離婚時，蔡男卻透過監視器驚見妻子帶姦夫阿猛回家，蔡男怒不可遏，認為妻子還沒與他離婚就送他綠帽，便找來同事陳男一起到住家找姦夫算帳。

結果2人進門後就看到妻子和阿猛裸身躺在床上，蔡男瞬間暴怒，隨即拿起高爾夫球桿朝2人頭部、身體一陣攻擊，還把他拖進廚房用手銬銬起來凌虐，造成阿猛遍體鱗傷，2人逞兇後從容離開，阿猛也立即報警。

橋頭地院審理時2人均坦承犯行，法官認定2人涉妨害自由罪，各處1年有期徒刑，蔡男另因摔壞阿猛手機也犯毀損罪，被判拘役50日，可易科罰金（1日折算1000元）。全案可上訴。

