婚姻很可怕？宋逸民婚後「每天都在忍耐」 吳東諺娶白家綺「1週就想離婚」

宋逸民（左）與陳維齡（右）分享夫妻相處之道。TVBS提供

《聖誕愛無限 藝起有盼望》特別節目，今（9日）開錄，由宋逸民牧師領軍陳維齡師母、吳東諺、白家綺、林道遠、靜香、周子寒、李又汝、鄭亦真、張文琦、小薰（黃瀞怡）、林柏妤等「藝起發光」藝人們與大家見面，齊聚禱告，為2025年的《聖誕愛無限 藝起有盼望》音樂慶典揭開序幕。

藝起發光當中有多對夫妻檔，現場也分享起相處之道，宋逸民牧師打趣表示：「婚姻就是『恆久忍耐，忍耐很久』，每一天都在忍耐，也曾面臨離婚危機，但因為信仰的關係重新和好、穩定。」吳東諺也自爆：「跟老婆結婚第一個禮拜就想離婚，但剛好在第八天接觸到信仰，信仰進入我們的婚姻當中，幫助我們，現在已經結婚滿七年了。」鼓勵大家認識信仰，白家綺則在一旁開玩笑反擊：「我還沒結婚就後悔了！」逗樂現場眾人。

白家綺（左）與吳東諺（右）自曝結婚第一週便產生離婚念頭。TVBS提供

《聖誕愛無限 藝起有盼望》除了齊聚超過50位藝人暖心演出外，也將迎來張清芳演唱經典歌曲，傳遞平安祝福給觀眾。更多精彩企劃更將於年底陸續與大家見面。



