婚姻成牢籠！20歲女控遭夫逼賣淫 她與公公發生關係「懷孕不知胎父」

泰國近日揭露一起涉及家庭暴力與性剝削的案件。一名年僅20歲的女子指控，婚後長期遭22歲丈夫控制與施暴，不僅被迫從事性交易，還遭強迫與公公發生性行為，相關過程甚至被拍攝並對外販售牟利。

根據泰國媒體《Thaiger》報導，這名女子與丈夫結婚約一年，兩人因收入有限，丈夫以家庭經濟困難為由，要求她從事性交易。女子表示，丈夫不僅在社群平台刊登相關訊息，還親自接送她與性交易對象見面，並在過程中嚴密監控行動，以防她逃離。

受害女子進一步指出，丈夫曾多次強迫她與其父親發生性行為，若拒絕配合即遭毆打，且相關影像遭錄製並對外販售。期間，她的行動與通訊皆受到限制，與家人及朋友幾乎完全斷聯。

女子後來趁機向媒體與警方求助，相關單位介入後，於1月7日將她救出。警方同日逮捕涉案的丈夫與其父親。警方表示，案件仍在調查中，相關涉案人員的偵訊內容與具體起訴罪名，仍有待司法單位進一步說明。

女子向媒體透露，她目前已懷孕約3個月，因多次遭強迫性行為，無法確認胎兒生父身分，身心承受極大壓力。案件曝光後，在當地社會引發高度關注與討論，外界普遍呼籲司法單位嚴正處理，並加強對家庭暴力與性剝削受害者的保護機制。警方也呼籲，若民眾遭遇家庭暴力或被非法控制、剝削，應儘速向警方或可信賴的社會機構求助，以免情況持續惡化。

