婚姻救星！台中家用廚餘機補助5千 3天逾4千戶申請

台中市政府於2026年推出家用廚餘機補助計畫，每戶最高可獲得5000元的補助，以解決廚餘去化問題。元旦假期，北屯區知名電器商店「小蔡電器」前出現長長的排隊人潮，許多市民為了搶購限量名額，提前兩小時到達現場。據業者統計，當日入店諮詢人次突破340人，成交數量達274件，顯示出民眾對於生活轉型的強烈需求。

台中2026年推家用廚餘機補助5000元，元旦北屯「小蔡電器」門口現排隊長龍！（圖／小蔡電器提供）

自2025年10月因應非洲豬瘟防疫措施，全國禁止廚餘養豬，導致民生廚餘清運成本大幅上升，成為地方環保局的沉重負擔。市長盧秀燕在去年底決定補助1萬戶家庭購買廚餘機，透過源頭減量來尋求解決方案。許多市民在Facebook的「台中在地媽媽交流社團」分享使用心得，表示自從購買廚餘機後，廚房環境改善，甚至有網友幽默地稱其為「婚姻救星」，因為不再需要因倒廚餘而爭吵。

經濟發展局長張峯源指出，補助計畫的成功也反映在實體商店的銷售上。當地電器業者報告，補助政策啟動首日，詢問度顯著提升，甚至有家電連鎖店店長提到，第一天就有20多組客戶專程來詢問可申請補助的機型。廚餘機製造商表示，補助公告後的三天內銷量已突破850台，幾乎等同於過去一年的銷售量，部分代理商的銷售量更是增長達7倍。

台中家用廚餘機補助申請開跑，每台最高補助五千元。（圖／台中市政府提供）

專家分析，此次政策的成功關鍵在於「不限比例、核實補助」的方式，以及簡便的線上申請程序，使得廚餘機從高端產品轉變為家庭必需品。「這不僅是金錢的問題，更是解決生活痛點！」一位市民表示，過去廚餘機的價格往往高達萬元，被視為高階住宅的奢侈設備。

業者建議消費者在選擇廚餘機時，應注意產品的穩定性和售後服務，避免購買易故障的低階產品，並選擇具備「故障無條件換新」等高品質保障的品牌，才能真正提升家庭衛生，充分發揮政府補助的效益。

