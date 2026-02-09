婚姻是場修行！請深呼吸！盤點老公最愛說的6句「廢話」

編輯/李明真撰文

既然聊過了老婆語錄，那怎麼能放過那些住在妳家、時常讓妳懷疑人生的高級生物？沒錯，就是妳的那位老公。妳會發現，這些男人雖然來自不同家庭，但他們腦袋裡的邏輯晶片似乎是同一批出廠的，總能在最關鍵的時刻，用一句話讓妳的優雅瞬間破功。以下這6句經典的老公語錄，請妳一邊喝杯飲料壓壓驚，一邊看看妳家那位是不是也曾榜上有名。

老公有時候會出現白目行為或是說出白目話語，就像是他顧著玩手機，妳心裡出現三把火。圖/123RF圖庫

1.東西在哪裡？我怎麼都找不到

這句話絕對是老公語錄的榜首，沒有之一。明明東西就放在視線正中央，甚至離他的手不到十公分，他卻能像開啟了「物品屏蔽模式」一樣，在大聲呼喚妳的名字。妳走過去隨手一指，東西就像變魔術般出現，這時他還會一臉無辜地說「剛才這裡真的沒有」。親愛的，妳養的不只是老公，還是一位隨時在考驗妳視力與耐心的魔術助理。

2.妳有說過嗎？我好像沒印象耶

每當妳提起三天前就交代過的行程，或是剛討論完的家務分工，他最常回贈妳的就是這副迷茫的表情。這種「選擇性失憶」是男人的集體超能力，他們的大腦會自動過濾掉任何聽起來像指令的訊息。妳以為妳們在溝通，其實妳只是在對著一堵會呼吸的牆進行單向廣播。這時妳只能告訴自己，沒關係，這叫作「純真」，絕對不是他皮在癢。

有些男人即便結婚，還是會花很多時間打電動，打著打著就忘記老婆交代的事情或是自己說過的話。圖/123RF圖庫

3.既然都洗了，為什麼不連衣服一起收？

男人的邏輯有時候單純到讓人想哭。看妳乖乖把碗洗了，對於就在旁邊、已經乾透的衣服，他會希望妳順手處理，但絕不是他自己來收拾。

4.妳今天是不是心情不太好啊？

這句話通常出現在妳已經忙得焦頭爛額、臉色微沉的時候。他不會主動過來幫忙，而是站在安全距離外，像個氣象觀測員一樣發出這句毫無幫助的感嘆。親愛的，這就是男人的求生本能，雖然感覺到暴風雨要來了，但他們選擇先確認天氣，而不是趕快收衣服。這種時候，妳只需要給他一個網美式的微笑，他就會乖乖安靜了。

5.隨便啊，看妳想吃什麼我都行

這句話聽起來很體貼，但實際上是把決策的重擔全部丟回妳肩上。當妳提議了五間餐廳都被他以「太遠」、「不想吃麵」、「這間人很多」等理由拒絕後，他依然會補上一句「我真的隨便」。這種「偽民主」的溝通方式，是磨練妳脾氣的最好工具。妳會發現，所謂的隨便，其實是他心裡有一個標準答案，只是要妳猜中而已。

6.其實這樣也挺乾淨的，不用再弄了吧

當妳蹲在地上刷洗磁磚縫隙，或是想把冰箱膠條清乾淨時，他總會帶著一種「看透世俗」的豁達出現在妳身後。他對「乾淨」的標準通常比妳寬鬆大概一萬倍。這句話其實是他想叫妳休息的拙劣藉口，但在妳耳裡聽起來，就是在挑戰妳對生活質感的底線。這時請妳優雅地把抹布交給他，保證他下一秒就會閉嘴消失。

當妳忙碌在廚房洗刷刷時，老公帶著一種「看透世俗」的豁達出現在妳身後。他對乾淨的標準通常比妳寬鬆一萬倍。圖/123RF圖庫

結語

這些讓人又氣又好笑的老公語錄，其實就是日常生活的真實寫照。雖然他們有時候邏輯掉線、溝通斷訊，但換個角度想，這也是婚姻中一種另類的幽默感。當妳學會把這些語錄當成笑話來看，妳會發現生活輕鬆了許多。畢竟，一個能讓妳隨時想翻白眼卻又捨不得踢下床的男人，也算是一種奇妙的緣分。

