婚姻的體悟1／19天就閃婚 楊千霈卻教育女兒千萬別不要

即使受傷過後，還是要找回愛人的能力。楊千霈年初證實已離婚，而人生所經過的，都成為她豐沛情感的來源。

忙完今年金馬紅毯後，楊千霈迅速歸位舞台劇《倒數婚姻》的排演。劇的主題，說的自然是婚姻。楊千霈笑說，劇本太觸及人性也太寫實了，讓已嘗婚姻滋味的人，排戲時都歷歷在目。

今年因為摘除扁桃腺，反覆發燒也沒有聲音，一週內體重掉了四公斤。這讓楊千霈嚇到，更珍惜與家人相處的時間。

楊千霈想要演戲，也一直很想得到演員的標籤。金馬獎前她多事纏身，舞台劇編導黃致凱在排演時，跟她說：「千霈，關掉視窗。」她一直是可以同時多工又專注的人，但想擁有演員這標籤，勢必有捨才有得。

我們講起看電影。為了第16年主持金馬紅毯，楊千霈看了46部作品。她回憶，自己是在婚姻中，才開始懂得，人為什麼會想獨自看電影。以前她做什麼事都會想找朋友一起，連上洗手間都是，「但我懷第一個小孩時突然想自己去看電影，去戲院時，我記得那時我肚子很大，開車還頂到方向盤⋯」

這時訪問其實已經結束了。從訪問起，楊千霈一路說著，如她主持的場子，把握時間、掌握方向，沒有冷場的空隙。直到她說起想要一個人開車去看電影的那件事，突然間車窗灌進來冷冽的空氣。每個人或多或少，都需要獨自感受一下冷冽，那從來不是能與他人分享的事。

而一段婚姻終究是有體悟的。楊千霈的大女兒7歲，小女兒6歲。她的教育方式很直接：「我就是跟我女兒說，千萬不能閃婚。」「媽媽可以，但是妳們不行。閃婚然後呢？她們就回，可是沒結婚就沒有我們兩個啦⋯ 因為有她們，所以我不會後悔結婚這件事情，但是她們不能在這麼短的時間內決定結婚。」

有多短？楊千霈跟前夫認識半年、交往19天閃婚，婚姻維持八年。楊千霈不否認自己是勇敢的一個人。「我就是一個雙魚座，天馬行空，是為了感覺、為了愛的感覺而生存的人，所以不會害怕這種事情。」

楊千霈為新作《倒數婚姻》拍攝宣傳照，手上的小孩及後方的假偶暗喻著佳偶，是劇中主角婷婷面臨的婚姻處境。（故事工廠提供）

但這樣的她，最近在排演舞台劇《倒數婚姻》時，感觸自然是多的。楊千霈說，她曾在兩年前看過首輪演出，當時她還在婚姻狀態之內，她記得自己哭得一把鼻涕一把眼淚。這次加演，換她與藍鈞天在劇中飾演瀕臨離異的夫妻，以倒敘回溯婚姻到底在哪裡出了問題，而消磨愛的，正是曾經最親密的彼此。

楊千霈今年初證實已和平離婚了。「現在已經move on，是嶄新的階段。」但因為演戲，楊千霈又多少回顧了自己在婚姻之中的狀態，「就是所有事情又來一次了，又再回來這個狀態，要去把很多的自身經驗，加到劇裡面。」

1982年3月9日生。高中時在中視《我猜我猜我猜猜猜》被發掘並出道。18歲開始主演偶像劇，主持16屆金馬獎星光大道，台風備受肯定。2016年與前夫洪家傑交往19天後閃婚，育有2女，今年初證實離婚。新作舞台劇《倒數婚姻》售票中。台北場：國家戲劇院 1/2(五) 19:30 1/3(六) 14:30 1/4(日) 14:30；桃園場：桃園展演中心展演廳 3/14(六) 19:30；高雄場：衛武營國家藝術文化中心歌劇院 5/9(六)14:30；台中場：台中國家歌劇院大劇院 6/27(六)14:30。

