婚姻的體悟2／可以從熱吻演到秒哭 楊千霈感謝婚姻滋養出情緒

楊千霈是一個需要理由的人，「我做一件事，需要過自己這一關，可以過得去的，就沒問題，過不去的，我就要說服我自己。不管人生或工作，都需要有這樣的動力。」

接下來的新作舞台劇《倒數婚姻》裡，楊千霈有情欲戲。也有老婆剛生產後提不起性欲，老公得要打掃集點，集三點換一次「開機」的情節。她笑：「就是真的很可愛，因為媽媽剛生完孩子哺乳的時候，對性是沒有興趣的，很多真實情節都在戲裡面。」

楊千霈在第62屆金馬獎紅毯上訪問張震，讓他笑得超開。（翻攝自楊千霈臉書）

「這齣戲其實只是想要告訴大家，不論你現在處於受傷的狀態，或者是一個什麼樣的狀態，都還是要找回愛人的能力，你依然可以愛人。至於一段失敗的婚姻，我們都會去想，它到底是什麼時候開始變質的？」楊千霈說的是劇，但又可視為亦虛亦實的展現，不可否認，這多少也反映了她自己的內心。

廣告 廣告

楊千霈是台大戲劇系畢業，她因主持金馬獎星光大道而有紅毯女王稱號，看到楊千霈，第一印象肯定就是主持人。近年多半演出舞台劇的她直說：「人對於沒有真正擁有過的東西，會很渴望得到它，我想要再被標籤，說我是個演員，這是現在我的人生設定。」連在電影《有病才會喜歡你》演女主角江齊的媽，都被她視為突圍而出，是另一種媽媽的樣貌。「我也開心，覺得自己為那個角色加分。」

即將要演出的舞台劇，除情欲戲之外，更大的挑戰是要從熱吻到秒哭。各種情緒，楊千霈早已練就各式感同身受。「你說婚姻有沒有影響？我覺得它影響了各方面。我覺得這都是人生的加總，然後變成了我的養分。我的孩子、我的婚姻、我的前夫家、我的前夫、我的父母，我現在擁有的一切，我覺得我現在是一個極度豐沛的狀態。」

楊千霈不否認，準備金馬紅毯與排戲的疊加，有一個星期她真的快要崩潰。因為，她可能為受訪者準備20個問題，然後隨著新聞或話題調整。張孝全為她從衣服中掏出了兒子送的幸運物「戰鬥陀螺」，因為楊千霈知道這個畫面會超吸睛，「我就說，不管，我要看。」而最後拿下金馬影帝的張震，原本入場時沒什麼表情，卻在楊千霈與他聊到入圍作《幸福之路》的最後一幕時，笑得開心極了。當對方的反應就是這麼直接，那就是她的成就感。 化妝：Penny Chen 髮型：Pei Ru Lan 造型：Claire @mercibywoo 服裝提供：April mint、Vivienne Westwood、TOD'S、Roger Vivier

更多鏡週刊報導

婚姻的體悟3／餵母乳還是配方奶 楊千霈自有想法不被情勒

婚姻的體悟1／19天就閃婚 楊千霈卻教育女兒千萬別不要