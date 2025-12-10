婚姻的體悟3／餵母乳還是配方奶 楊千霈自有想法不被情勒

是一個為了感覺而生存的人，楊千霈笑說：「我是一個敢愛敢恨的人，所以當年才會閃婚嘛。」

主持過16次金馬獎星光大道紅毯，楊千霈說，她的學妹蔡嘉茵建議她可以去申請金氏世界紀錄，是史上主持最多屆紅毯的人。「我本來想說開什麼玩笑，但欸，愈想愈對，我真的可以去報名耶。」

楊千霈與曾國城曾一起演出舞台劇《冒牌天使》。（果陀劇場提供）

過去懷孕時，她同樣主持金馬獎星光大道，有一年上場前還在擠奶。「我沒有放棄我的職場，當時我的前夫家也很支持我。」「我是做完月子一個半月就去工作了。我都是在主持空檔的時候，人家放飯我就擠奶，因為漲奶真的受不了，每天都要帶一個冰箱去工作。我哺乳五個月之後就不哺乳了，其實也是為了工作。人家問『楊千霈咧？』，『她在廁所。』而且我還要找有插座的廁所，因為是電動擠奶器⋯」

「我也是做了一個選擇。所以更覺得《倒數婚姻》的劇本真的很懂人性，裡面有句台詞『欸，喝配方奶喔？』我的角色就回答，『怎麼了嗎？配方奶很營養啊！又不是每個媽媽都有母乳。』」楊千霈說，她自己就是一個喝配方奶長大的孩子。

不餵母乳餵配方奶的疑問後面隱含了多少情緒勒索，楊千霈當然不會不懂。這個總是主控節奏、往外張開枝葉的主持人，在這個問句裡往內心扎根下沉，用生命經驗滋養自己的演員魂。過去婚姻所經過的種種，如今想起來，可能也算是演員的配方奶了。

就算忙到半夜，楊千霈每早七點都會陪兩個女兒吃早餐，再由自己的爸爸送她們上學。她說女兒早熟，母女間的相處也是話語表情不斷。「我的教育可能跟一般媽媽比較不一樣，她們說，哇那個耳環好漂亮喔。我說那來，我帶妳去穿（耳洞）啊，她說不要，怕會痛。」「反正我的邏輯就是，妳只要成年了，我會跟妳一起去做這件事情。比如說我們聊到喝酒，我說，等妳成年，媽媽陪妳一起喝，我們要一起感覺什麼叫做喝醉，我不要妳去外面被人家灌醉。」

離婚後數度爆出新戀情。面對女兒，楊千霈喊話：「媽媽交男朋友一定會跟妳們講，我要妳們幫我看他。」更說，「這也是我的教育。而且有男朋友的話，我的個性一定會分享，我不是一個瞞得住的人。」對愛，並不怯場。

