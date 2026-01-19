婚姻真的與父母無關嗎／陳慧文

陳慧文

巧珍年輕時，抱持愛情至上主義，認為個人的婚戀對象，只以個人的感覺為依歸；父母的意見，最多只是參考，無由贊成或反對，畢竟，要與之談戀愛或結婚的是自己，不是父母。

以上這個觀點，可說是現今絕大多數人的想法；若是主張父母對子女擇偶有很大決定權的，其父母必被批評為思想迂腐，其子女必被取笑為爸寶媽寶。

直到年過半百，巧珍才開始懷疑：一個人的婚戀對象，真的與父母毫無關係嗎？真的完全不會影響到父母嗎？

巧珍與某交往時，父母便對其不穩定的工作、不踏實的生活態度頗有微詞，但巧珍誤以為對方善於投資理財、以錢滾錢、生財無虞，加上有共同的興趣，交往幾年後步上紅毯。

巧珍有一份不錯的工作，婚前對自己的父母和兄弟姊妹都相當大方，逢年過節請客、贈禮、紅包都不手軟，婚後的前幾年也是如此。後來，其丈夫說有個利潤很高的投資，巧珍將此「好康」的消息告訴媽媽，媽媽便投資了二十萬。

結果投資失敗，丈夫竟遲遲未還二十萬，甚至說「媽媽還沒提起就先不要還」，巧珍不想連累媽媽，只好用自己薪水和積蓄還了。

其後，丈夫多次要巧珍詢問父母和手足能否投資，都被巧珍一口回絕。多年後回想起來，幸好當時回絕了，否則真是拖累了娘家。

由於丈夫的高不成低不就，總是妄想一朝獲利，不斷借貸又一再轉貸，債務如滾雪球般愈來愈大，巧珍僅管氣憤，也毫無辦法。到頭來每次回娘家，都不免寒酸許多，不再能像以前那樣大方地孝敬父母了。父母也理解巧珍的生活困難，有時還會把巧珍的紅包退還。

回想這些年來，自己的婚姻能說沒有影響到父母嗎？雖然說沒有拖累到父母的老本，但如果自己經濟狀況尚可——至少沒有比未婚時更差的話，那麼便可比現在更多地孝敬父母，父母也可以欣然接受，不必為自己擔心。

不過，事非經過不知道，巧珍知道如果以過來人的經驗，奉勸年輕人選擇婚戀對象時，還是要參酌父母意見及衡量對方經濟能力，一定沒幾個人聽得進去。但至少要知道：父母的確很可能受到自己錯誤決定的牽連，所以在父母表達意見時，不妨耐心聆聽，不必質疑他們的「發言資格」；而無論最後自己的決定如何，都必須自己負責；千萬不要喊著「我的決定和您們無關」，到頭來卻拖累了雙親啊！