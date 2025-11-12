婚姻真相大吐槽！7支監視器全面監控 陳真老公躲餐桌下睡覺

四季線上／李幸倪編輯

夫妻進入婚姻到底是相親相愛？還是相愛相殺？背地的角力有多少不為外人所知。TVBS歡樂台《11點熱吵店》邀來4對夫妻分享彼此磨合過程，大吐婚後真實相處狀況，現場唇槍舌戰不可思議。

逸祥（右）遭老婆娃娃指控以三字經飆罵丈母娘 ／照片: TVBS 提供

逸祥毒嘴不饒人 婚前竟對丈母娘狂飆三字經

逸祥和原住民歌手紫布爾正若（娃娃）10月才結婚，卻爆出婚前曾對著丈母娘狂飆三字經，一連罵了10多通電話！娃娃控訴逸祥有最毒的嘴，她之前因罹有甲狀腺低下疾病，導致體重從48公斤飆升到110公斤，她自信心全無而不願出門、不想工作，情緒跌落到谷底，豈料逸祥有天竟脫口：「我覺得妳有點肥，要不要減肥一下！」另外，2人在交往1年多後，有次在路邊租借共享汽車，前往取車路上，逸祥不滿娃娃碎念路程太遠，當下扭頭就走，娃娃求救媽媽來接送，隨後好意電話詢問逸祥身在何處，沒想到逸祥接起電話，破口大罵三字經，娃娃委曲說：「我連打10多通，他一接起來就罵，就連我說電話開擴音，我媽媽在旁，他也照罵不誤！」對長輩飆罵三字經言行，把來賓看得瞠目結舌。

陳真住家7支監視器看透透 連老公看謎片也不放過

購物專家陳真的老公強尼則是結婚就像坐牢！強尼解釋有時工作需要，會到陽台抽菸休息找靈感，菸還沒抽完，陳真就透過監視器觀看，傳訊息給強尼「你已經超過三根菸了」！另外，有次強尼點開友人傳來的「愛情謎片」，到了晚上陳真自認幽默詢問：「白天影片中的女主角蠻漂亮的吧！」頻頻監視行徑引發強尼爆發不滿情緒。他再指控老婆，就連吵架都調監視器，將吵架影片剪接上字幕翻舊帳，有次2人再吵架，陳真找遍家中7個監視器都找不到老公，最後才發現他為避開監視，躲在餐桌下睡覺。面對老公指控，陳真連忙解釋，由於家中養毛小孩，所以才裝監視器好掌握毛小孩行蹤。

咪咪（左）不滿被Paul稱作家中拖油瓶 ／照片: TVBS 提供

哈孝遠（左）婚前曾霸氣寵妻，要她離職休息 ／照片: TVBS 提供

此外，節目中咪咪數落Paul，只因為自己不會開車、不會游泳，就被Paul痛罵：「妳是家中的拖油瓶！」而哈孝遠婚前霸氣寵空姐妻瑄瑄，要她累了隨時離職，自己可養她一輩子，婚後卻吐露真言「妳如果不是空姐就沒有價值」！

更多精彩節目都在11月12日晚間11點TVBS歡樂台《11點熱吵店》。

