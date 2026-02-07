婚姻裡「最會擺爛」3個星座男！ 家裡的事轉身就忘

婚姻生活中，有些男人對家庭責任的投入明顯比較低，家裡大小事常常交給另一半處理。以下整理三個在相處中較容易出現「家務缺席」狀況的星座男，從生活習慣與個性來看，他們為什麼常讓伴侶感到心累。

射手座：重視自由，家更像暫時落腳的地方

射手座男性向來把自由擺在第一位，對他們來說，家比較像是休息或過夜的地方，而不是需要長期經營的空間。只要朋友邀約或出遊機會出現，他們往往說走就走，家中的事情很難留住他的注意力。

在家庭開支或育兒規劃這類事情上，射手男通常不太主動，多半抱著「到時再說」的心態。收入也較容易花在旅遊或個人興趣上。當另一半請他分擔家務時，不是找理由外出，就是做到一半被其他事情吸引，最後往往不了了之。

廣告 廣告

雙子座：想法多變，容易忘記自己答應過什麼

雙子座男性反應快、點子多，但在家庭責任上常顯得不夠穩定。今天想嘗試新工作，明天又被別的興趣吸引，注意力轉換得很快，家裡交代的事情剛答應，轉眼就忘。

他們花在社交或娛樂上的時間不少，回到家多半只把這裡當成休息空間。請他分擔家務時，常出現拖延、隨便做做或乾脆忘記的情況，最後相關工作還是回到伴侶身上。

獅子座：自我感強，家務常被當成小事

獅子座男性自尊心強，也習慣站在主導位置。對他們來說，家務或照顧孩子這類細碎工作，常被歸類為「不重要的小事」。婚前可能對另一半相當體貼，婚後卻容易變成一回家就坐在沙發上休息，等著被照顧。

他們並非做不到，而是內心認為自己應該把精力放在「更大的事情」上。即使另一半開口請求協助，也可能表現得不太情願，或只是簡單應付。

延伸閱讀

福氣爆棚！3大星座女「鳳凰命」越老越順 第1名自帶貴人、晚年躺著數錢

結婚前請三思！3大星座男「貪玩又自我」，當情人有趣、當老公卻容易心累？