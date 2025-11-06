婚宴上阿秋霸出事了！她被健身女網紅「折斷右手」求償142萬…法官不准

記者吳泊萱／台中報導

陳女在友人婚宴上參加阿秋霸比賽，慘遭莊姓女網紅折斷手臂，怒告求償142萬。（圖／翻攝自photo AC）

台南一名陳姓女子去年7年到台中參加友人婚宴，席間被婚禮主持人點名上台抽捧花，並參加「阿秋霸遊戲（台語比腕力之意）」，結果在比賽過程中，被對手莊姓女網紅折斷手臂，陳女怒告莊女求償142萬元。法院審理認為比腕力本來就有受傷風險，陳女自願參加比賽就應承擔相關風險，加上莊女也沒有惡意違反比賽規則，駁回陳女訴訟，全案免賠。

判決書指出，陳女在2024年7月6日晚間，前往台中參加友人婚宴，席間參與比腕力遊戲，與一名莊姓女網紅競賽，陳女遭莊女扣押手臂後，右手肱骨骨折，緊急送醫。經醫院診斷需開刀治療，並休養3至6個月，及持續追蹤、復健。

陳女指控莊女身為物理治療師，也在健身房擔任健身教練，甚至還上過電視、網路節目進行指導訪問，顯見莊女對骨科、運動傷害方式有相應專業，但莊女在比腕力過程中，卻沒注意控制力道與施力角度，害自己右手骨折，怒告莊女過失傷害，並求償醫療費、無法工作薪資損失、精神撫慰金等共計142萬9351元。

莊女則反控陳女是大學物理治療系畢業，也做過7年物理治療師，應知道腕力比賽有拉傷、韌帶扭傷之風險，原告自己同意參加比賽，有部分責任。另，針對陳女提告過失傷害告訴，台中地檢署已不起訴處分；台中高分檢也已駁回再議。

法官檢視相關事證後認為，各項運動競賽活動，本就具有一定之危險性，參加者明知有風險仍自願參加，就代表願意忍受對手在不違反運動規則下造成的傷害。由於莊女並未違反比賽規定，因此不成立過失侵權責任，因此駁回陳女上訴，莊女免賠；全案可上訴。

