婚宴不喝果汁！新人「下重本」改請賓客這1杯 全場讚爆

一名網友近日參加好友婚宴，發現每位賓客桌上除了罐裝可樂、果汁外，還多了一杯50嵐波霸奶茶，直呼「婚禮已經進化了」，貼文吸引8.4萬人關注，網友大讚手搖飲比果汁更受歡迎、喝不完還能帶走，稱這才是年輕人的婚禮；也有人指出，這樣的費用恐怕比開紅酒還高，新人真的很下重本。

原PO近日在Threads發文指出，如今的婚禮已進化到每位賓客都能收到一杯波霸奶茶；照片中可見，桌上除了罐裝可樂、汽水及果汁外，每位賓客還享有一杯50嵐波霸奶茶。

圖文累積8.4萬人按讚，網友認為手搖飲比非天然果汁更受歡迎，喝不完還能整杯帶走，不必麻煩同桌幫忙倒，也有人笑說餐點應該要提供鹹酥雞搭配吃，「鹹酥雞＋珍奶也是可以開一桌」、「說好的鹹酥雞呢」、「這比要一直倒飲料好太多了，每次飲料喝完都不知道要去哪裡找來倒」、「我參加婚禮，如果看到每人一杯珍奶，我會很開心耶」、「喝不完還可以帶走」、「比化學糖水好多了」、「每桌每人一杯，還大杯含珍珠，費用搞不好比開紅酒還貴，下重本」、「這才是年輕人的婚禮」。

但也有人提醒，波霸奶茶熱量高、容易產生飽足感，如果喜宴一開始就喝太多，恐怕會影響後續的用餐量，「這一杯喝完就吃不下了」、「一杯就飽」。

