婚宴倒數！孫協志霸氣寵妻「全是夏宇童喜歡」甜曝花費：很值得
孫協志去年3月和夏宇童登記結婚，將於2月14日在台北寒舍艾美補辦婚宴，邀請親友參與。他1月31日下午出席2026台北國際電玩展，寵妻的他分享婚宴籌備進度順利，一切都以夏宇童想法為主，「我希望所有東西都是宇童喜歡的，包括視覺、吃的、玩的」，至於花費，他坦言很高，但花的值得。
夏宇童先前屢次被爆懷孕，現在的做人進度？孫協志表示：「哪有這麼快？就順其自然，我們不管結婚登記或宴客都滿靠感覺，反正就是感覺走到哪就往哪裡前進，我覺得這樣會舒服一點，不會像是在意別人眼光或壓力一定要去完成甚麼事情，尤其今年滿多身邊朋友都有些不太好的事情，所以我們也覺得只要健康，就什麼都好。」
婚宴越靠近，孫協志的心情也更加緊張，「但我覺得開心跟期待會勝過一切。然後也很感謝所有的人都很支持，也很祝福，所以心情很好」。他也說，2人沒有特別規劃蜜月旅行，因為只要一起出國就很甜蜜；而5566的成員王仁甫則因先前就安排好家族旅遊，確定缺席婚宴。
另，孫協志媽媽孫麗鈞日前出席演藝工會活動，直言自己沒有受邀出席婚宴；對此，孫協志表示一定會邀請：「會啊，一定會，雙方的家長都會邀請。」
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日補辦婚禮，事後網路上開始討論藝人賓客的紅包金額，演變成紅包公審大會。孫協志認為，不管包多少都是大家的心意，「計較這個有點太無理取鬧了，賓客想要給新人多少祝福，我想他們會自己衡量」。
