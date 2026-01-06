婚宴將至！陳漢典、Lulu公開婚紗照 「甜蜜依偎」超浪漫畫面曝光

陳漢典、Lulu公布婚紗照。（翻攝自陳漢典臉書）

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）在2025年9月公開認愛、10月登記結婚，預計將於1月25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，他們也在今（6）日公布了浪漫婚紗照，其親密的畫面也曝光。

第一章：你是我的穩定資料

陳漢典和Lulu遠赴日本富士山拍婚紗照，陳漢典發文說，「第一章：你是我的穩定資料」。陳漢典說，富士山的姿態千變萬化，有時是會看到赤富士、有時是逆富士、有時會是鑽石富士。只是，不管天氣如何變化，富士山始終靜靜地佇立在那裡，雖然有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡。

廣告 廣告

陳漢典、Lulu公布婚紗照。（翻攝自陳漢典臉書）

陳漢典表示，生活中不會時時刻刻都是好天氣，難免會有小爭執或是情緒低潮的時候，就像那朵飄過來的烏雲或是突來的一陣大雨，「但我們彼此知道，他永遠都在」。不必抬起頭來確認、不必大聲張揚，而是靜靜地在心裡深處的一股力量，謝謝你如富士山一樣，穩定的存在。

第二章：怪有趣的靈魂

Lulu則發文寫下「第二章：怪有趣的靈魂」，據說2個有共同點的人相遇的機率是20萬分之一，能認識某個人的機率是200萬分之一，越來越親近的機率是2000萬分之一，能成為朋友的機率是2億分之一，而能再成為摯友的機率是20億分之一，遇見靈魂伴侶的機率是60億分之一。

陳漢典、Lulu公布婚紗照。（翻攝自Lulu IG）

Lulu還說，「如果是兩個怪有趣的靈魂碰在一起，變成靈魂伴侶的機率，可能又更低了吧？好險，我找到你了」，婚紗照中也可以看到，陳漢典和Lulu浪漫依偎、親密碰鼻，超美的畫面也曝光。

更多鏡週刊報導

遭中國制裁卻成功入境台灣！ 石平嗨喊：告訴世界「台灣是獨立國家」

張國煒親駕！星宇首架A350-1000今抵台 將助力插旗歐洲、美東航點

女明星們的友誼！A-Lin曝女星「喬副乳心機內幕」 網笑：請繼續演戲的部份