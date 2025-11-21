婚宴播「甄嬛傳」被網瘋傳！逾3萬讚新娘親回：配飯首選
生活中心／饒婉馨報導
有一名新娘日前在喜宴上，考慮到賓客可能單吃飯會太無聊，想說播放經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，現場畫面被賓客分享至社群後，意外被網友瘋傳，發出3天已高達95萬次瀏覽數，甚至有不少網友在底下誇讚很有趣。
新娘怕賓客無聊，便想出在婚禮上播知名宮鬥劇，意外爆紅在網路瘋傳。（圖／翻攝自 Threads ＠lineageted）
網友近日在社群平台Threads上發了一篇參加婚宴的貼文，配上一段影片寫「吃喜宴到一半新娘怕大家太無聊，播放甄嬛傳給大家看」，意外被網友在網路瘋傳，迄今已高達3.6萬人按讚、95萬次瀏覽，甚至分享次數高達1萬次，可見新娘的突發奇想，非常受廣大網友喜愛。新娘本人也現身留言區說明，「會放的原因是希望大家可以配電視吃飯，不用尬聊！沒有想到這篇竟然會爆成這樣…除了甄嬛還放了蠟筆小新，是配飯電視的兩大首選！」，大多數人超愛「滴血認親」那集，也詢問為甚麼不放那集，新娘也對此做出回應「我本來是想放的啊！！但畢竟那個橋段在喜宴上可能不太適合，皇上駕崩一樣不太適合，所以最後選了嬛嬛跟皇上第一次侍寢的片段，是第8集」，準確說出集數又能給出原因的新娘，被網友誇讚：太有創意了，開心就好。
婚宴一開始是播《蠟筆小新》，第二部才改播《甄嬛傳》。（圖／翻攝自 Threads ＠lineageted）
新娘也在留言的結尾祝福其他新人，「希望大家的婚禮都可以開開心心，圓滿成功，做自己想做的事，不用太care長輩的意見！」，讓網友回覆「好棒喔！終於不是一直放婚紗照的」、「播這個比照片好」、「年輕人，你們是會玩的」；甚至有人開玩笑表示「這樣的話我會包6600元」，引來新娘友人創意回「應該要先提早講在喜帖上註明」。不過，有網友提出關於公播權的問題，新娘本人表示「公播權的部分當初實在是沒有想到，提醒有跟我一樣想法的新人們要好好留意一下！啊我是直接用電腦連線播Youtube，有查了一下這樣好像沒有違法？這部分真的沒有留意到，有不小心觸法的部分真的是非常抱歉」。公播權是指公開播送權，是保障影視作品著作權的核心權利。簡單來說，公播權要求任何人在公共場合播放音樂、影片等著作時，都必須取得著作權人的合法授權。新娘使用電腦播放YouTube上的《甄嬛傳》片段，有可能違反公播權，因為 YouTube 影片的授權範圍通常僅限於個人非營利使用，而婚宴場所對廣大賓客播放，已構成《著作權法》所稱的「公開演出」行為。若未取得授權，便可能涉及侵權。
