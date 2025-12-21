婚宴收「3100假鈔+保險名片」！親友痛批：婚宴蟑螂

生活中心／張予柔報導



近期，一對新人舉辦婚宴時，竟收到部分賓客包的「假鈔」紅包，引發網友熱議與撻伐。原PO在社群平台Threads分享這段經歷，表示男方邀請的友人帶了兩位陌生人參加婚宴，沒想到三人的紅包裡不僅放了假鈔，甚至還附上保險業務名片，讓新人及家人當場傻眼，氣得直言「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？」。





婚宴收「3100假鈔+保險名片」！竟回一句「你我互不相識」新人痛批：觸霉頭

原PO發出的禮金簿照片可見，三人分別都包了現金跟假鈔。（圖／翻攝自 Threads）

從原PO發出的禮金簿照片上可見，3人分別包「2000元紀念鈔（假鈔）和600元現金」、「1000元紀念鈔、200元現金與個人保險名片」，以及「100元紀念鈔和3100元現金。讓她氣憤說道，「有誰參加婚宴會包假鈔外加放名片？還義正嚴詞的說自己是去祝福的？沒錢請沒關係，不需要這樣羞辱人」。

婚宴收「3100假鈔+保險名片」！竟回一句「你我互不相識」新人痛批：觸霉頭

原PO透過名片上的電話加到了當事人的LINE，他卻嗆聲「您的意思是包太少」，並表示本意是去祝福的。（圖／翻攝自 Threads）

事後，原PO透過名片上的電話加到了當事人的LINE，並詢問對方到底有何居心，「怎會有一個保經業務主任包200塊來參加婚宴？」對方表示「你我互不認識，您覺得多少合適？」原PO回覆「首先你我不認識，你怎麼來參加，你覺得200叫合適？還塞玩具鈔？塞名片？」對方嗆聲「您的意思是包太少」，並表示本意是去祝福的。





婚宴收「3100假鈔+保險名片」！竟回一句「你我互不相識」新人痛批：觸霉頭

事件曝光後迅速在社群引發討論，有人直言「200還敢來喝喜酒？」。（圖／翻攝自 Threads）

事件曝光後迅速在社群引發討論，網友群起撻伐「200還敢來喝喜酒？」、「誰會拿到假鈔還覺得是祝福？」、「業務做成這樣真的丟臉」、「以後包玩具鈔的，都餵他們吃玩具食物」。對此，新郎也出面解釋，他們從不要求朋友包多少金額，認為大家心意到就好、好好享受宴席，未料紅包內竟出現假鈔和名片。他感慨，看到這些紅包，不僅覺得不被尊重，甚至因為附有保險名片，感覺「被觸霉頭」。





