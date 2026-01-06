婚宴日確定！Lulu「湖中女神」絕美婚紗照曝光 陳漢典喜帖藏情意
去年9月驚喜宣布求婚、10月20日登記結婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（6日）正式宣佈「大喜之日」訂在1月25日於台北文華東方舉辦婚宴。2人日前陸續發送喜帖給親友，喜帖上夫妻倆頂著豔陽在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻。
他們婚紗含有「太陽與山」的意義，更內藏濃情密意的「幸福密碼」，陳漢典透露：「Lulu是個性比較『E』人的Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」吐露2人細膩的柔情外，也展現出這對螢幕搭檔升格人生伴侶後的堅定不移甜蜜承諾。
2人公布一系列富士山河口湖婚紗照，Lulu身穿Demetrios Bridal Room旗下品牌婚紗，頭戴長頭紗、身穿低胸唯美純白禮服宛若「湖中女神」，依偎在身著英挺帥氣西裝的陳漢典旁堪稱是天作之合的最佳寫照，可說完美演繹婚紗時尚。
小倆口被眾人稱讚「人品爆發」，因為拍攝婚紗照的五天過程中，不僅每天都是大晴天，更天天都能看到「富士山爺爺」露臉，彷彿在為這對新人的互許終身「加持」。
2人坦言，拍攝前完全沒有討論要做任何動作，僅靠著親友們的「花式稱讚」及攝影師的簡單指導就自然而然地完成拍攝，鶼鰈情深的模樣溢於言表。也正因為拍攝出太多奇蹟美照，讓2人靈機一動，決定把這些照片變成「實用」的婚禮小物，陳漢典笑說：「屆時要給受邀前來的賓客一個小驚喜！」
至於婚禮當天的婚紗樣式及尺度？Lulu透露，屆時將同樣會穿著 Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，更以「優雅兼具性感」預告，笑言：「絕對會讓大家驚豔！」
提及會在富山拍攝的原因，陳漢典與Lulu不約而同給出超浪漫、又極具畫面感的答案；陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，「富士山很特別，有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊。」一句話把愛情比喻成世界級地標，溫柔又踏實，甜度瞬間破表。
自稱是「富士山發燒友」的Lulu則說，富士山像是一段陪伴她多年的心靈座標。她透露，大約9年前第一次到日本自助旅行，就幸運地看見完整的富士山，「大家都會說要人品夠好才看得到，那一次真的覺得自己很幸運。」她也坦言，其實往後再訪富士山，有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但即便如此，富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」而如此浪漫宣言，正好映照了兩人的感情狀態。
值得一提的是，2人藏著滿滿巧思與甜度的喜帖由Lulu妹妹「路馬力」親自操刀設計，紅色喜帖上除了放上陳漢典與Lulu在日本富士山取景拍下的浪漫婚紗照外，周圍還圍繞著一群手牽手跳舞、唱歌的可愛動物插畫，畫面喜氣洋洋又童趣十足，完全呼應這對新人溫暖、活潑又不按牌理出牌的風格，Lulu也笑說：「那些動物就是代表我們的親友們，大家手牽手一起來參加我們的婚禮。」
不只喜帖外觀可愛，更暗藏婚禮當天的布置「彩蛋」，Lulu表示：「信封攤開來就是小海報，分成兩邊，在右半邊像是馬戲團的帳篷，就是『LULU LAND』，左邊寫『HANK LAND』則是漢典。」她更預告，婚禮當天的整體視覺設計將比照這個概念呈現，「我們一人一個小樂園，但最後會在同一個地方相遇。」甜蜜巧思藏在每個細節中，連喜帖都成為新人愛情故事的延伸
Lulu分享，其實喜帖本身就是一個「會說故事的設計」，「單看其中一面是一個『喜』字，拿遠一點看，很像一位新娘拿著一朵花；翻到另一面，也是『喜』字，但遠看就變成一位新郎，手上還有一顆小愛心。」當喜帖整張攤開時，兩個「喜」合在一起正好成為「雙喜」，象徵兩人攜手步入人生新階段，當中一段英文標語『He is her joy, she is his happiness』，他是她的喜樂，她是他的幸福。」成了彼此愛情宣言。Lulu感性表示「雖然我們結婚了，但我們夫妻倆依然都是一個完整的人，沒有因為結婚而失去自己、變成另一個人，而是兩個完整的人選擇走在一起。」
