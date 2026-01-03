婚宴會館漏水滴菜餚還趕賓客 新人不滿賠償提申訴

台北市 / 綜合報導

知名婚宴會館遭新人控訴婚宴當天，餐廳天花板竟漏水，得搬出水桶來接水，還滴到菜餚上，新人不滿指控工作人員幫忙換桌時，餐點也亂上，甚至對賓客說吃完趕快走，讓新人傻眼，還有賓客也不滿員工沒重新上菜，是端上滴到水的食物，最後賓客倉促離席，新人氣得向消保官申訴 ，據了解，這間婚宴館2023年開幕，進駐在一間酒店裡頭，主打頂級服務，1桌約2萬起跳 ，對此，業者則表示，目前大樓已在處理漏水問題，也請法務與消費者協商賠償事宜。

婚宴正在進行，室內卻出現「流水席」，天花板滴滴答答，漏水的地方不只有一處，底下好幾個水桶在接水，賓客實在不知所措，新人看到這狀況也傻眼，事發在去年12月27日，新人二度進場後，發現場地怎麼在漏水，沒想到婚宴館應變方式，讓他們更失望。

控訴員工告訴賓客，吃完就可以走了，幫忙換桌時餐點也亂上，後面流程整個大亂，新人頻頻向親友道歉，其他民眾說：「當然氣氛一定會被打亂，會吃不下去吧，婚禮大概一輩子只有一次吧，我覺得他們那個場地如果弄成這樣也太誇張。」

也有賓客不滿發聲，被迫換廳無法參與剩下的環節，不是重新上菜，是端來滴到水的食物，酒水第一時間也沒補上，其他民眾說：「這樣子就掃興了，對來賓也不好意思，只能金錢賠償，不然破壞了那一天的體驗。」

事發就在高雄一間酒店內的婚宴會館，賓客最後倉促離席，新娘無法接受，業者只願意賠償9桌的費用，氣得向高雄消保官申訴，而實際詢問業者，則是表示，目前已經在處理大樓漏水問題，也請法務與消費者協商賠償事宜。

高雄市府消保官殷茂乾說：「消費者可以主張所謂的債務履行，主張賠償價金，或者其他的損害賠償。」一生一次的婚禮，卻因場地漏水留下遺憾，原本應該留下美好回憶，最後卻演變成消費爭議。

