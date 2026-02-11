婚宴熱舞引爆貝克漢與長子恩怨？ 乾爹否認：非常棒的家庭

遭傳婚宴熱舞成斷絕導火線，貝克漢（中）兒乾爹回應了。（圖: shutterstock／達志）

英國前足球巨星貝克漢（David Beckham）1月被大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）公開斷絕關係，即使貝克漢夫婦始終未正面回應，任何進展仍引起外界關注。布魯克林的婚禮DJ先前解釋「第一支舞」爭議，並提到歌手馬克安東尼（Marc Anthony）在事件中的影響，於是安東尼近日也做出回應。

婚禮DJ Fat Tony（Tony Marnach）先前上節目透露，布魯克林的婚宴中「沒有扭臀舞，沒有黑色 PVC 緊身衣，也沒有辣妹合唱團的表演」，而是馬克安東尼無預警邀請維多莉亞與布魯克林共舞，打斷布魯克林夫婦第一支舞的安排，甚至馬克以「房間裡最美麗的女人」稱呼維多莉亞，致使新娘妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）當場爆哭離開現場。

廣告 廣告

馬克安東尼出面回應布魯克林婚宴爭議。（圖: shutterstock／達志）

不過，面對上述回憶，馬克9日受訪時表示，「關於那家人目前發生的事，我沒有什麼好說的。他們是一個非常非常棒的家」，直言自己與貝克漢家族的關係深厚，「我在孩子們出生前就認識他們了，我還是克魯茲（Cruz Beckham）的教父，與這家人的關係非常親近」，但他強調：「對於那裡發生的事情，我無可奉告。事情發展成這樣確實非常不幸，但這並非事實。」

馬克安東尼20歲出道成為歌手，擁有拉丁血統的他，音樂創作靈感自然深受拉丁風格影響，加上大量動感韻律元素，被外界譽為「騷沙天王」，更獲得2屆葛萊美獎歌王肯定。而在布魯克林婚宴上，馬克雖然跟著節奏要求母子跳舞，還唱到「把手放在你媽媽的腰上」，但Fat Tony不忍稱「那是一段拉丁舞，當時房間裡的每個人都覺得非常尷尬」。

更多中時新聞網報導

腸癌2標靶藥放寬給付 至少省百萬

三層崎花海明開幕 全日遊園趣

「喜劇摔」太搞笑 沙扎德一摔停拍10分鐘