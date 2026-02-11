婚宴熱舞引爆貝克漢與長子恩怨？ 乾爹否認：非常棒的家庭
英國前足球巨星貝克漢（David Beckham）1月被大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）公開斷絕關係，即使貝克漢夫婦始終未正面回應，任何進展仍引起外界關注。布魯克林的婚禮DJ先前解釋「第一支舞」爭議，並提到歌手馬克安東尼（Marc Anthony）在事件中的影響，於是安東尼近日也做出回應。
婚禮DJ Fat Tony（Tony Marnach）先前上節目透露，布魯克林的婚宴中「沒有扭臀舞，沒有黑色 PVC 緊身衣，也沒有辣妹合唱團的表演」，而是馬克安東尼無預警邀請維多莉亞與布魯克林共舞，打斷布魯克林夫婦第一支舞的安排，甚至馬克以「房間裡最美麗的女人」稱呼維多莉亞，致使新娘妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）當場爆哭離開現場。
不過，面對上述回憶，馬克9日受訪時表示，「關於那家人目前發生的事，我沒有什麼好說的。他們是一個非常非常棒的家」，直言自己與貝克漢家族的關係深厚，「我在孩子們出生前就認識他們了，我還是克魯茲（Cruz Beckham）的教父，與這家人的關係非常親近」，但他強調：「對於那裡發生的事情，我無可奉告。事情發展成這樣確實非常不幸，但這並非事實。」
馬克安東尼20歲出道成為歌手，擁有拉丁血統的他，音樂創作靈感自然深受拉丁風格影響，加上大量動感韻律元素，被外界譽為「騷沙天王」，更獲得2屆葛萊美獎歌王肯定。而在布魯克林婚宴上，馬克雖然跟著節奏要求母子跳舞，還唱到「把手放在你媽媽的腰上」，但Fat Tony不忍稱「那是一段拉丁舞，當時房間裡的每個人都覺得非常尷尬」。
其他人也在看
為病童打造 "微笑城堡"培養抗癌體力
法國南部馬賽郊外山丘上，有1座特別的「微笑城堡」(Chateau Sourire)，是一個專為癌症兒童設立的獨特場所，孩子們在這裡，可以射箭、奔跑、跳躍，暫時忘卻藏在T恤衫下的導管。有位才9歲的小...
康康「跟女兒求婚」藏大洋蔥聽哭! 怕自己來不及參加婚禮想先準備!
康康哥跟女兒求婚🤵👰 竟然是怕自己來不及參加婚禮!!(最後看哭~ #好爸爸 #康康
超大咖男星三次手術仍惡化！悲痛宣布退團 23年演藝生涯暫時劃句點
西島隆弘聲帶症狀惡化，宣布退出AAA！出道23年的日本國民團體「AAA」成員西島隆弘（Nissy）今（11）日透過經紀公司發表聲明，證實因喉嚨狀況持續惡化，已進行第4次喉部手術，未來將以健康恢復為首要考量，正式脫離AAA，消息一出震撼大批粉絲。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
田秋堇第一手還原林宅血案！賈永婕深夜哭了
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲...
第一個進入林宅血案現場！田秋堇淚崩 警察竟質問「你們要反省」
即時中心／劉朝陽報導電影《世紀血案》尚未上映便掀起軒然大波，也讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再度成為社會焦點。隨著相關討論持續發酵，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文直言「我想知道真相」，引發大量網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，9日特別邀請當年首位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，播出節目《我想問的是》，節目曝光後震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。田秋堇在受訪時回憶，當時進入血案第一現場，整個人一直哭，卻看到一名大安分局的警察，蹺著二郎腿，竟質問她「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們」，聽到這段話的田秋堇，當場錯愕到說不出話來。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
費玉清退隱演藝圈「余天爆他換電話」 鬆口聯繫近況
胡瓜、余天、余祥銓10日現身為「鑽石舞台之夜」進行彩排，三人也暢聊當年的秀場大小事，透露農曆年期間幾乎天天作秀，大家會在後台小賭怡情，話題間也意外提到封麥退隱多時的費玉清，胡瓜與余天罕見鬆口他的近況。
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
米倉涼子消失8個月終露面！揮別涉毒風波淚灑記者會「活著真好」
日籍女星米倉涼子，因去年被檢方查獲住處疑似有毒品、吸食器等線索，被依《麻藥取締法》函送法辦，直到今年1月30日才確定獲不起訴處分。神隱8個月之久，米倉涼子終於現身活動，一度哽咽、眼泛淚光。
太狂了！30歲女星「捧4.3億現金」無貸款買下豪宅 財力震撼全網
女星Jennie是韓國女團「BLACKPINK」成員，亮麗的外型吸引許多粉絲喜愛，更是時尚品牌的寵兒，近日，她被韓媒報導無貸款購入位於韓國首爾的豪宅，展現驚人的財力。蔡佩伶報導
鄭恩宇過世享年40歲 一度熱戀朴寒星曾奪SBS演技大賞
【緯來新聞網】南韓演員鄭恩宇於2月11日辭世，享年40歲。據韓國影視業內人士透露，鄭恩宇的遺體目前安
陳小春本名曝光！昔豪砸百萬改名 只為讓全家改運
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導香港男星陳小春近年來將演藝事業重心放在中國，日前甚至以政協委員身分出席廣東惠州政協會議，而相關照片流出後，就有網友...