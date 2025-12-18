婚宴碰上控制欲強的媽媽！劉冠廷被逼「愛的夾夾樂」迎娶闖關 網呼：我也碰過！

劉冠廷《雙囍》面對新郎闖關原本練好「不用手穿內褲」，不料突改「夾夾樂」，機智用丟捧花化解逃離。水花電影提供

《雙囍》釋出首支幕後花絮，飾演新郎的劉冠廷透露，原本劇本設定要新郎挑戰不用手穿內褲的闖關環節，他甚至在家苦練劈腿穿內褲技巧，沒想到現場道具竟臨時改成曬衣夾夾臉的愛的夾夾樂，讓他哭笑不得，只能靠靈感即興拋捧花引開眾人注意力，力求在荒謬劇情中為角色加分。有網友表示，這招我婚宴上也看過！

楊貴媚控制欲爆表威脅開戰 蔡凡熙笑稱劇本混亂程度是結婚預防針

劉冠廷在《雙囍》中飾演為了擺平水火不容的爸媽，必須在一天內舉辦兩場婚宴的苦命新郎。飾演控制欲極強母親的楊貴媚，在花絮中語帶威脅地開玩笑表示，要在同一天、同一地點辦兩場婚禮，觀眾進戲院看就知道會有多痛苦。

廣告 廣告

庹宗華表示接拍《雙囍》的原因就是覺得角色關係與衝突性十分有趣。水花電影提供

飾演伴郎的蔡凡熙則笑說整個拍攝過程非常混亂，隨後趕緊解釋是指劇情的精巧安排，讓婚禮陷入極度瘋狂。他笑稱這部片是結婚預防針，已婚者可以回味當年的荒唐，未婚者則能先看片做好心理準備。飾演男方父親的庹宗華則指出，角色間的衝突性與特殊關係是他接演的主因，眾多實力派演員同台鬥法，將賀歲片的熱鬧氛圍推向極致。

9m88（左起）、劉冠廷、蔡凡熙三人在《雙囍》中要共同面對「一天兩場婚禮」，讓蔡凡熙語出驚人「拍攝過程很混亂」。水花電影提供

9m88化身婚顧挑戰極速節奏 幕後團隊力求還原婚禮高壓現場

飾演婚禮顧問的9m88分享，本片最具挑戰之處在於所有任務必須在一天之內完成，劇情節奏極快且分秒必爭。為了讓觀眾清楚掌握混亂中的時序，演員必須精確地透過表演傳達各個環節的緊迫感。電影中她聯合岳父田啟文、婚顧9m88與伴郎蔡凡熙，挑戰在24小時內舉辦兩場完美婚禮的任務。電影將於2026年2月17日大年初一上映。



回到原文

更多鏡報報導

泰勒絲巡演發放62億獎金！司機領10萬美金買房 網跪求：缺員工嗎？

國民電影《大濛》破5千萬！阿公電影10幾刷 蔡英文現身戲院感動發文

快訊！華納兄弟正式拒絕派拉蒙1084億美元「惡意收購」 屬意Netflix入主