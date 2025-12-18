婚宴紅包現3100元紀念鈔！吃喜酒紅包還塞保險名片 新人傻眼：當我們是行銷場合？

婚禮現場氣氛原應溫馨喜悅，卻因紅包爭議意外引起話題。（圖／Pixabay）

婚禮應是充滿祝福的喜慶時刻，但一對新人卻在婚宴後遭遇「婚禮蟑螂」事件，引發網路熱議。一名女網友在社群平台發文指出，家人婚宴當天，男方友人臨時攜帶兩名陌生人赴宴，結果三人所包的紅包竟含大量「紀念鈔」，其中還有人將保險公司名片夾進紅包，引發新人極度不悅。

根據新娘說法，該名男方友人原本是單獨受邀，卻於婚禮前臨時表示希望多帶兩人同行，包含其弟弟與弟弟的友人。新人基於禮貌與「人多熱鬧」的心態予以同意，未料回家清點禮金時，卻驚見紅包內容令人傻眼。

從曝光的禮金紀錄來看，三位賓客分別包出「3200元＋100元紀念鈔」、「600元＋2000元紀念鈔」，以及「200元＋1000元紀念鈔」，換言之總計有3100元為非流通紀念幣，形同虛包。更離譜的是，其中一人還夾入自己的保險業務名片，自稱為保經主任。

新人表示，除包禮金外，三人還積極參與婚禮互動活動，甚至在離場時取走了新人準備的小禮物，讓人感到不僅無誠意，更欠缺尊重。對此，新娘在Threads發文寫道：「這樣的行為到底哪裡是祝福？我們不是在意錢，而是感受被踐踏。」更批評對方「哪來的臉參加婚禮？」

事件曝光後，許多網友感同身受，留言直指「這根本是婚禮蟑螂」、「連紀念鈔都能拿來包禮，還順便打廣告」、「與新人毫無交情還能做出這種行為，太沒分寸了」。也有網友建議新人保留對方名片與簽名紀錄，日後如遇紅白場合，可視情況回禮應對。

新郎也補充說明，當初只是基於交情與體諒對方臨時邀請才答應多帶人出席，對於最終的紅包內容與行為，感到相當錯愕與失望。他強調，「我們不是計較金額，而是基本的尊重與誠意」。並提醒籌辦婚禮的民眾，慎選來賓以維護婚禮品質，避免喜事變調。

