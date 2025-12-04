婚宴紅包3600元竟被嫌！新人當場嗆「妳包太少」一桌3萬起跳

一場婚宴紅包該包多少，近日在網路引發激烈討論。一名女網友在Threads發文透露，她獨自參加朋友婚宴，準備3600元紅包祝賀，沒想到新人竟以「現在一桌都要3萬元起跳」為由，當場抱怨她包得太少。

原PO補充說明，5年前她結婚時，這位朋友帶著現任伴侶兩人同行，當時也是包3600元，她認為這次自己一個人包同樣金額，已經算是雙倍回禮。

此事在網路上掀起熱烈討論，多數網友力挺原PO。有人指出，一桌3萬元若坐10人，平均每人也才3000元，3600元已經在平均值以上。也有網友直言，新人愛面子選擇高級婚宴地點，不應要求賓客幫忙買單，辦婚宴虧錢是正常，打平是運氣，有賺是做人成功。

更有人建議可參考紅包公式「1000+400×交情+200×餐廳等級」來計算適當金額。這起事件也讓許多人反思，婚禮的本質應該是分享喜悅，而非計較金錢得失。

