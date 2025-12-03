婚宴一桌3萬元！人妻「3600元紅包」被嫌少 新人黑歷史曝光

出席婚宴時包紅包是基本禮儀，不過紅包金額到底該包多少，卻是讓不少人苦惱的一大學問。一位人妻近日參加朋友婚禮時，包了3600元的紅包，沒想到卻被嫌棄「包太少」，稱現在婚宴一桌桌錢3萬元起跳，但新人過去兩人參加她的婚禮也只包了3600元，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛力挺人妻，認為朋友自己選擇高級婚宴會館，本來就該知道最後可能不會回本。

原PO在Threads發文表示，她一個人參加朋友婚宴時，包了3600元的紅包，沒想到朋友當下直接竟說，現在一桌的桌前都要3萬元起跳，嫌棄紅包包得太少，讓她忍不住自我懷疑，「是我真的包太少嗎？」；原PO提到，其實自己5年前結婚辦婚宴時，朋友攜伴參加也是包了3600元，「我這樣也算雙倍了吧」。

對此，許多網友紛紛回應，「改包1200元人不要去，剩2400元帶父母去吃頓好的…選我正解」、「新人愛面子，選擇高級婚宴地點，為什麼朋友要幫他們買單？這到底是什麼奇怪的邏輯？」、「一桌3萬假設坐10個，1個人也才3000元，妳已經平均值以上了」、「這個朋友可以絕交了！」、「辦婚宴，虧錢是正常，打平是運氣，有賺是做人成功！」。

不少過來人也分享包紅包經驗，「說到這個，我就想到我有一個朋友結婚，然後告訴大家人來就好，當天不收紅包，真是一個字帥」、「我前幾天參加帶我女友，我包6000元，我覺得妳很夠義氣了」、「自從餐廳桌菜漲價之後，我們都只包基本價然後人不去，不失禮也不用花更多時間、金錢去參加什麼喜宴，自己出去吃還比較自在」。

