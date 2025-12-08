婚宴一桌3萬朋友買單？人妻包3600元遭當面嫌棄 新人黑歷史曝眾人氣炸

生活中心／王文承報導

一名人妻參加朋友婚禮時包了3600元紅包，沒想到卻被嫌「包太少」，朋友稱現在婚宴一桌都要3萬元起跳。（示意圖／資料照）

身邊親朋好友結婚時，出席喜酒包紅包是基本禮儀，但不少人好奇，究竟該包多少才能讓新人滿意。一名人妻參加朋友婚禮時包了3600元紅包，沒想到卻被嫌「包太少」，朋友稱現在婚宴一桌都要3萬元起跳。然而，這對新人過去參加她的婚禮時，也只包了3600元，貼文曝光後，引發網友熱議。

她包3600元遭嫌棄 新人黑歷史曝眾人氣炸



一名網友在社群平台《Threads》上發文表示，她單獨參加朋友婚宴時，包了3600元紅包，卻被當場嫌棄，朋友直言「現在一桌桌前都要3萬元起跳」，讓她忍不住自我懷疑：「我真的包太少嗎？」原PO也提到，其實自己五年前結婚辦婚宴時，朋友攜伴參加也是包3600元，「我這樣也算雙倍了吧」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「改包1200元自己不要去，剩下2400帶父母去吃頓好的…選我正解」、「新人愛面子，選高級婚宴地點，為什麼朋友要幫他們買單？這邏輯怪怪的」、「一桌3萬，假設10人，一人也才3000，你已經超過平均值了」、「這個朋友可以絕交了」、「辦婚宴，虧錢是正常，打平是運氣，有賺才算成功」、「朋友辦了一桌15萬，很豪華氣派，但要每個朋友至少包1萬5？沒本事就別辦桌」。

也有不少過來人分享自身經驗，「我前幾天參加朋友婚宴，帶女友，我包6000元，我覺得你已經很夠義氣了」、「我有一個朋友結婚，當天告訴大家人來就好，不收紅包，真是一個字帥」、「自從餐廳桌菜漲價後，我們都只包基本價，不去也沒失禮，自己出去吃還比較自在」。

