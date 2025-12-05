婚宴一桌3萬起跳！她「包3600」被嗆太少 行情表曝光：最高等級

生活中心／朱祖儀報導

吃喜酒要包多少錢，讓民眾感到困擾。（示意圖／資料照）

婚禮紅包該怎麼包，一直是難解之題。一名網友就說，她獨自去朋友的婚禮，包了3600元，沒想到卻被對方嗆「包太少」，強調喜宴一桌都3萬起跳，讓她好奇到底誰對誰錯？文章曝光掀起討論，不少人認為，「新人吃相太難看」，還有網友貼出喜宴紅包行情表。

原PO在Threads發文表示，朋友日前辦婚宴，她單獨前往包了3600元，結果對方當下直接嗆說，一桌菜要3萬起跳，認為她包太少了，讓她相當傻眼。她也說，5年前她結婚的時候，對方攜伴參加也是包3600元，她這次一個人去吃，紅包錢算是雙倍了，好奇「是我真的包太少嗎？」

廣告 廣告

原PO包3600元被嫌太少。（示意圖／資料照）

不少人力挺原PO表示，「3600元已經很多了，你那位朋友真的貪得無厭」、「一桌3萬假設坐10個人，一個人也才3000，妳已經平均值以上了」、「新人愛面子，選擇高級婚宴地點，為什麼朋友要幫他們買單？」、「辦婚宴，虧錢是正常，打平是運氣，有賺是做人成功」、「笑死，3600元你自己留著去吃好一點，還比較有價值，婚禮是開心宴客請吃飯，不是用來斂財欸。」

還有人貼出婚禮紅包公式，若在台北獨自出席婚禮，「紅包金額=1000+400×交情程度+200×餐廳等級」，交情最高等級4為「兄弟姊妹、摯友、大客戶、恩人」，餐廳最高等級5則是在五星級飯店，若都以最高等級來算，原PO包3600元已足矣。

事後原PO透露，不知道該篇文章會引起這麼大的迴響，朋友看到後已經向她說明本意並道歉。眾人則勸她說，「這事可以翻篇了，但這朋友別要了，她只是為了怕被炎上才道歉的，願你別將真心錯付了」、「雖然道歉了，但這個所謂的朋友可以保持距離，不用再來往了。」

更多三立新聞網報導

小紅書封鎖禁令生效！網頁版「跳出1畫面」 用戶驚：政府動作好快

方向燈要打多久？交通部曝正解「做錯罰6000元」 一堆駕駛不知道

「知名牛排館」一次關3間分店！老闆曝熄燈原因 只營業到明年1月中

小三數學「1897-392」答1500被扣分！老師曝正解 家長吵翻：有瑕疵

