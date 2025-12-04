婚宴一桌3萬！她包3千6遭抱怨「太少」價目表給公道

原PO婚宴包3600元禮金，未料竟被新人嫌「金額太少」。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





一名網友近日分享自己參加朋友婚禮的經歷，引發討論。她表示，自己在婚宴上包了3600元紅包，但事後卻被新婚朋友嫌棄「現在一桌都3萬起跳，妳也包太少了」。突如其來的指責讓她相當錯愕，也開始懷疑是否是自己失禮。

原PO在Threads發文指出，日前參加朋友婚禮時包了3600元紅包，卻意外被對方嫌棄金額太少，令她相當錯愕。她回憶，五年前自己結婚時，那位朋友是兩個人到場，也是包3600元，她無奈道：「我這樣也算雙倍了吧」，然而朋友的反應讓她感到不解，也因此上網詢問網友意見。

有網友在留言區分享一張「台北地區單獨出席婚禮紅包金額」的計算示意圖，公式為：「1000+400×交情程度+200×餐廳等級」。其中，交情程度分為四個級別：不熟或久未聯絡的朋友為1，常往來的親友與一般客戶為2，關係良好的好友或重要客戶為3，摯友或相當親近的親友為4；而餐廳等級則從自宅、辦桌（1級）到五星級飯店（5級）不等。若依此公式推算，原PO的禮金已屬於最高的金額。

其他網友也紛紛留言回應，「新人愛面子，選擇高級婚宴地點，為什麼朋友要幫他們買單」、「一桌3萬假設坐10個，一人也才3000，妳已經平均值以上了」、「我前幾天參加帶我女友，我包6000，我覺得妳很夠義氣了」、「辦婚宴，虧錢是正常，打平是運氣，有賺是做人成功！」、「沒本事就別辦桌」、「結婚『請客』是基於分享喜氣，不該是『強迫消費』」、「這種朋友請評估一下還要不要」。

