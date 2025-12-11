婚後仍沈迷酒局？小煜遭爆常喝到茫 成壓垮5年婚關鍵主因

小煜（左2）近年演藝事業迎來另一波春天，卻傳出他又依賴酒精。翻攝楊奇煜臉書

楊奇煜（小煜）日前在社群宣布與妻子言言結束5年婚姻，引發外界關注。除了先前曝光的家庭照護壓力、男方遭疑「愛玩越界」等傳聞，據了解，小煜婚後仍持續大量飲酒習慣，經常醉醺醺返家，多次引爆夫妻衝突，更是婚變的重要因素之一。

據《鏡週刊》報導，小煜婚後仍不時與圈外友人相約聚會，多以燒烤配酒為主，杯杯不離手，甚至每次乾杯都會大喊「舒服」，顯示他對酒精依賴程度頗高。消息人士透露，小煜常以「照顧家人很累」為由外出放鬆，但他過度沈迷酒局，不僅讓身旁友人屢因喝過量與另一半吵架，自己也因返家時渾身酒味屢次惹怒言言。

也因此，言言常常獨自一人照顧兩個家人，生活壓力大增。每當小煜表示要外出聚會，言言會重複確認：「你確定要出門？」然而小煜仍多次堅持赴約，甚至曾醉酒返家隔天醒來，看到言言黑著臉冷淡以對。雖然他一度為家庭減少酒局，聚會仍未完全停止，甚至在酒局中向友人透露已離婚，才會使得消息提前在圈內擴散。

事實上，小煜過去也發生過酒後失態情形。他曾分享某次醉到失控，因與鄰居對眼不順眼，竟酒氣上頭咆哮「看三小」，隔天清醒後主動道歉，並下定決心戒酒。但據了解，近年他再度因壓力與聚會頻繁飲酒，逐漸回到高度依賴酒精的狀態，終於讓婚姻不堪負荷。

自《模范棒棒堂》出道的小煜，一度歷經團體爆紅、分裂、改組與人氣起伏。他曾坦言自己在低潮期借酒澆愁兩個月，形容那段人生既不順遂又荒唐。然而多年後，酒精再度成為他人生的重要轉折，也成為擊垮5年婚姻的關鍵。



