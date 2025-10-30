婚後保單受益人沒改 600萬理賠金飛了 妻小拿不到

一名婦人在丈夫胰臟癌過世後，意外發現他有一張防癌壽險保單，理賠金額將近600萬元，不過一看發現受益人是大伯，懷疑丈夫生前忘了他有這張保單，大伯得知後也相當驚訝，但仍不願分她理賠金，婦人感嘆家中失去經濟支柱，只能獨自養育年幼的孩子。

資深媒體人狄志為日前在臉書分享真實案例，他說朋友在先生癌症過世後，才發現他有一張防癌壽險保單，是公公在先生國中時幫他買的，先生出社會後自己加保附約，也將受益人改成哥哥，並在30多歲時繳清保費，但婚後疑似忘了這張保單，沒有更改受益人。

狄志為表示，朋友提到，因為先生有另外保醫療險，可理賠實支實付，當確診胰臟癌後，都是用醫療險去做給付，完全沒提到有防癌壽險，那張保單就一直被放在書房角落的櫃子裡，直到他罹癌住院、治療，甚至離開人世時，都沒再想起這份保單的存在。

狄志為說，朋友前幾天整理遺物才發現保單，看到上面受益人名字，心裡難免五味雜陳，但她選擇相信先生真的只是忘記，而不是刻意為之。後來朋友和先生的哥哥聯絡，哥哥也表示驚訝，但最終仍不願意分給她理賠金，幸好她還能以先生名義申請罹癌期間的理賠金與住院醫療實支實付，拿回部分金額。

此事讓狄志為感觸很深，因為許多人以為「有保險就安心」，卻忘了定期檢視受益人、保額與內容；他提醒，保單不是買了就好，它代表的是愛與責任的延續，如果受益人多年未更新，可能在無意間把本該守護家人的保障留給不是想給的人。

