婚後四年僅有7次房事 法官引用《禮記》准離婚

一對夫妻因長期情感與金錢衝突，丈夫訴請離婚，南投地院引用《禮記》禮運篇有云，認定婚姻基礎蕩然無存，裁定准予離婚，並判決女方應給付60萬元。

兩人於2020年3月結婚，婚後生活卻與常人想像大相徑庭，丈夫指出，在長達四年的婚姻期間內，兩人僅有7次性生活，且因原生家庭對生養子女有所期待，不過妻子卻要求分房睡並鎖上房門。

丈夫表示，婚後發現與妻子金錢觀嚴重不合，妻子不僅要求將兩人婚後購買的房屋設定抵押借款，更要求丈夫以個人名義進行60萬元的車輛貸款，雖然妻子簽訂契約承諾會按期繳款，但她卻經常遲延繳款，導致丈夫不斷收到催款電話，身心承受極大壓力，認為已無法繼續維持婚姻關係，因此訴請離婚。

對此妻子同意離婚，她聲稱過去丈夫多次要求性行為，因非意願及生理因素而拒絕，不過丈夫仍多次要求，讓她心生恐懼才導致分房，她強調若有提前約定，依然可正常性生活；關於要求丈夫承擔的60萬元車貸，妻子主張這是雙方合意購買，非丈夫單方面被迫，她承認曾因個人偶發事件延遲繳款，但聲稱已與雙方家人及教會負責人共同簽定還款協議，不解丈夫為何仍執意提告。

南投地院引用《禮記》禮運篇有云：「飲食男女，人之大欲存焉；死亡貧苦，人之大惡存焉。故欲、惡者，心之大端也。」指出，這段婚姻的極度失衡狀況加上妻子因恐懼而分房，已產生破綻，認定這段婚姻有難以維持的重大事由，經審理，裁定准予離婚，同時對於債務爭議判決女方應給付60萬元。

