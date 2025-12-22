「婚後好運加倍！」黃副市長揭曉三組百萬幸運兒 南屯冬季音樂會嗨翻台中購物節最終抽

（記者張芸瑄／台中報導）台中購物節買氣持續升溫，截至（19日）累計登錄金額已突破316億元，再創新高。市府經濟發展局20日於「南屯冬季音樂會」活動現場舉辦「台中購物節最終場月月抽百萬」，由黃副市長親自Call Out百萬得主，揭曉三組幸運中獎者，為歲末年終增添滿滿喜氣。

黃副市長逐一致電百萬幸運兒表達祝賀，現場氣氛熱烈。首位百萬得主為居住大肚區的楊先生，日前於東區LaLaport消費3萬元購買新婚婚戒，婚後好運立刻加持，一舉抱回百萬大獎。接獲中獎電話時，楊先生驚呼「真的嗎？」引來現場觀眾熱烈歡呼與祝福，紛紛恭喜他新婚又中大獎。

圖／南屯冬季音樂會X台中購物節揭曉三位百萬幸運得主。（台中市政府經濟發展局 提供）

經發局指出，第二位百萬得主為神岡區林小姐，她於逢甲知名服飾店消費2,400元即幸運中獎，接獲通知時正值上課期間，仍努力保持鎮定並向市府表達感謝。第三位百萬得主因未即時接聽電話，後續將由市府團隊另行聯繫通知領獎。

黃副市長表示，台中購物節透過大型消費活動帶動內需、振興經濟、支持百工百業，並首創外籍人士專屬獎項及多國使節代言，成功將購物節打造成具國際規模的城市慶典，不僅吸引國內外遊客，也大幅提升台中城市品牌與國際能見度。活動以創新的數位治理、跨產業整合及多元抽獎機制，成為全國慶典經濟的成功典範，更獲「國家產業創新獎」、「TITAN創新獎」等國際肯定，吸引其他縣市觀摩取經。

圖／臺中購物節最終場月月抽百萬，破三百億抽百萬活動。（台中市政府經濟發展局 提供）

經發局說明，南屯冬季音樂會現場熱鬧非凡，5組表演團隊輪番演出，包括「閃亮台中樂團」、「台中逗樂愛樂團」、「大墩國小節奏樂團」、「惠文高中國樂團」及在地團隊「老闆樂團」，曲風多元、節目精彩，吸引大量民眾隨音樂擺動，共享百萬大獎揭曉的歡樂時刻，展現台中冬季藝文活動的魅力。

經發局提醒，台中購物節倒數最後6天，民眾把握機會登錄消費發票或收據至「台中通TCPASS」APP，就有機會抽中壓軸精品好宅等大獎。更多活動資訊請至台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/）及官方臉書粉專查詢。

圖／摸彩活動。（台中市政府經濟發展局 提供）

20日活動，副市長黃國榮、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、廖偉翔、市議員朱暖英、經發局長張峯源、數發局副局長黃惠敏、南屯區長林秋萬、臺北市政府勞動局長王秋冬、南投縣計劃處科長、惠中里長沈呈融、同心里長蔡保秀、三和里長張家蓉、文心里長王國在、新生里長盧坤炳、楓樹里長陳伯仲、三義里長陳惠鈴、黎明里長廖福田、向心里長蕭惠丰、溝墘里長郭錦興、大同里長游月珠、大新國小校長蔡承憲、惠文高中校長陳建銘、台中市飛燕創業協會理事長蔡金對、台中市飛燕創業協會榮譽理事長田文進、南屯萬和宮董事長蕭清杰、大興社區理事長廖德文、南屯婦女協會理事長廖蔡春向、地天泰農業生技股份有限公司董事長楊秋忠、地天泰農業生技股份有限公司總經理楊禮亘均到場；市議員劉士州、吳佩芸、何文海皆派代表出席。

