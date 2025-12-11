婚後愛愛次數驟降！哈孝遠委屈「3個月才1次」 瑄瑄拒求歡：真的快樂不起來

藝人哈孝遠和空姐老婆瑄瑄結婚7年，育有一個5歲的兒子，在外人看來擁有安穩幸福，然而近日夫妻倆上《11點熱吵店》，坦言性生活有點不太和諧，哈孝遠期盼每周至少有1次，然而瑄瑄總是累倒不願配合，兩人行房頻率最低大約3個月才有1次，令哈孝遠感到委屈。

哈孝遠和瑄瑄曾經3個月才有1次房事。（圖片來源：臉書 小哈&瑄瑄～是在哈劉）

哈孝遠無奈吐槽，瑄瑄個性比較保守，而且孩子跟他們睡同一間房，因此每次他試圖求歡時，老婆都會明顯表現出抗拒。於是他想出其它辦法，趁著老婆飛到國外工作時，他也買一張機票一起飛過去，並在當地訂好高級飯店，想趁機享受只有夫妻倆的時光，但瑄瑄落地後總是說「我好累」，最後又沒能如願。

不過瑄瑄對此也滿腹委屈：「我是去工作，不是機加酒去玩。」有時長程班機一飛就是12小時，是真的沒有體力再配合老公。她解釋：「我們平常都有在工作，回到家又要帶小孩，真的快樂不起來，就覺得好累，我只想要休息。」就算哈孝遠的盼望只有1週1次，她都覺得實在是太多。

瑄瑄因為工作、育兒疲累而不願意行房。（圖片來源：YouTube 11點熱吵店）

對此，主持人唐綺陽提出建議，不如瑄瑄直接提出「配貨機制」，例如哈孝遠如果送些禮物、製造點情趣，或許就能刺激瑄瑄產生意願，讓夫妻倆對房事的需求更容易達到平衡。

