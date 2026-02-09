婚後淡出演藝圈！2寶媽女星喝斷片 「醉到坐輪椅推走」糗態被拍

娛樂中心／綜合報導

現年36歲香港女星盧頌之曾參與電視劇演出，讓觀眾留有印象，不過自2017年結婚後便逐漸淡出演藝圈，生活重心全放在兩個小孩身上，近日，她曬出自己癱軟無力，被人用輪椅推著走的畫面，瞬間嚇壞粉絲。

從曝光的畫面可以看到，盧頌之穿著一條格紋的長褲，癱坐在輪椅上，而垂落的頭髮遮住她的臉蛋，似乎完全失去意識，不免讓人憂心，事後她解釋自己喝到爛醉，友人無奈之下只能用輪椅將她推離開現場，發文還不忘感謝大家救她離開廁所。

逗趣的是，友人把醉倒在輪椅上的盧頌之當成病人，推著她在大街上到處閒逛、拍照，幽默玩起看護的角色扮演，事後，友人也轉發盧頌之的限時動態，提醒她不要有下一次，「做X死人呀」。

盧頌之喝到斷片。（圖／翻攝自IG）

