婚後，不是做菜就是準備做菜！發生一件事讓我離婚：沒做好覺悟，就進他人家庭太天真
當我將結婚的消息告昭家人之後，立刻被大姑姑罵到臭頭，她說我是為了逃避生活才去結婚。叛逆鬼如我當然回嘴沒有，但其實我不懂她到底在說什麼。我只知道我對自己的家人感到厭惡。我不想見到兩個花錢如流水的弟弟、想讀私校就讀私校的姊姊，還有一直要我做家事，跟我拿錢的阿嬤。
為什麼他們都可以為所欲為，為什麼我不能去美術學校？為什麼阿嬤只找我拿錢，什麼事情都要我做，都要我犧牲？……
從小到大承受的種種負面能量，終於在我的青春期開成了一朵叛逆毒花。叛逆就等於是要標新立異、與眾不同。於是十七歲的我靠懷孕叛逆，用結婚獨立，決意要遠遠離開我的家人。
婚禮當天，我沒有任何歡天喜地的感受，只是一臉茫然看著婚禮開始，看著婚禮結束。整個過程就像是一種通關手續而已—通往我想像中的自由。
當自由變成鳥籠
生完小孩，做完月子，我正式住進第一任夫家，幻想從此能展開全新的人生，但這幻想破滅得很快。
我娘家雖然經濟條件不好，但被阿公擴建的房子大概有八十幾坪，房子周圍還有田野與大樹，當我心情不好的時候還有不少「秘密基地」可供自閉；第一任夫家座落在擁擠的都市裡，一家五口(沒把我算進去)擠在一個二十五坪左右的公寓裡，廚房只有一個走道的大小。如此一來，我完全喪失了自己的空間。
但真正重點不是現實、物理空間上的不足，真正令我感到窒息的是生活上的不自由。
第一任前夫家是很傳統的家庭。也就是說女生最好盡量待在家，把自己打理成一個吸塵、洗衣、快煮、陪笑、挨罵的多功能家電。
說真的，我的婆婆並不是一個惡婆婆，只是一個非常傳統的女性(並且顏值很高)。她遵照前人的方法生活，傳授我要如何成為一名「完美媳婦」。
依照她的標準而言，身為一名媳婦，每天首要的是張羅一家人的早餐：粥。當時我聽見自己早上要熬粥的時候真有一種穿越的感覺。一般人的早餐不都是吃美而美嗎？每一天早上都要吃粥的是民國幾年？
身為新手媳婦的我廚藝一般，雖然不至於完全不會煮，但除了每天早起煮粥之外三餐都要煮飯給五個人吃實在是不小的挑戰。
而且我完全沒有可以偷懶買外賣的餘地，因為這個家嚴禁外食，包括任何瓶裝飲料，只有義美的牛奶跟優酪乳除外。沒人知道到底為什麼。
在使喚聲中來來去去，不是在做菜就是在準備做菜。在這樣的日子裡，我每天唯二可以放空的時間，就是我一個人去菜市場買菜的時候，以及當我把該做的家事都做完，女兒開始午睡，我一個人練習唱歌的時候。
前婆家一家人都愛唱歌，在家中有設置卡拉OK。我練唱一方面是為了能順利融入這個家庭(前夫還煞有其事地教過我幾招「歌唱技巧」)，另一方面這再次讓我想起了小時候全家人聚在一起開心歌唱的感覺。
每天煮菜、煮粥，每逢過年過節的時候準備大餐……一路下來，我這個料理技巧平平的的高中生忽然也就煮起了十菜一湯，伺候起一大家子的人。
平心而論，我能獲得這個值得炫耀的成就真得感謝我的前婆婆，透過她我才見識到傳統的眉角是什麼。
只可惜，我實在不是搞傳統的那塊料。
在跟第一任公婆相處的時候，發生了一件我沒有辦法接受，完全超出我底線的事，恕我無法明說。當我跟第一任訴苦的時候，卻也沒有得到他的支持。他只是希望我接受這件事。
最後，氣不過的我選擇離開這段婚姻。我承認沒有做好覺悟，就想要進入他人家庭的我實在太天真了。
雖然我對第一任有好感，也常常會把「我愛你」掛在嘴邊，但那不是「愛」——那只是我想要逃避貧窮、逃避重男輕女的救生圈；我以為自己可以藉由婚姻離開牢籠，卻沒想到只是從一個大鳥籠換到了一個小鳥籠罷了。
大姑姑從一開始就把我給看穿了。
不全都是壞事
「沒有爹媽教養的小孩就是特別不懂事！」「我們已經對她很好了！還要跑！」
這是在我從媳婦學院「選擇性畢業」的時候，前公公婆婆給我的評語。雖然聽起來非常不堪，毫無童話故事的圓滿，但我還是想作畢業生致詞：
首先無論如何我很感謝我的第一任，雖然他沒辦法解決我跟他父母的衝突，或是他曾經趁我坐月子的時候跑出去唱歌徹夜未歸，被我罵到臭頭，也不懂得自己的碗要自己洗。
但平常當我真的被家事一籮筐砸在身上—他媽媽被惡婆婆上身的時候—他其實會向我伸出援手。整體來說他真的滿疼我的，也因此我更加對他過意不去。
除了他之外，我在這段婚姻中還有一個寶貝，就是我女兒本人，她是大家口中的「天使寶寶」。
有她的協助，我得以當一個無感媽媽；不管是尿布濕了還是肚子餓了，她總是只會意思意思叫個兩聲，我過去處理完畢就立刻藥到病除，從來不會有什麼疑難雜症，或聽不懂寶寶星語的問題。
並且，也多虧了她，我才在夢裡又見到了我媽媽。
從我媽過世，一直到我長大，我從來都沒有夢過她。然而就在女兒滿月當天下午午睡的時候，我夢見了媽媽來到家裡，說要看孫子。
她問我，這是男孩還是女孩？叫什麼名字？可不可以抱抱她？我在夢裡看著媽媽抱起她的小孫女，一副很開心很滿足的樣子。她依然穿著過世那天穿的白洋裝，留著那頭俏麗的短髮。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
(本文摘自《絕不認命！：痛苦的傷口會長出幸運的花》，大塊文化出版， 鄒彤文著)
更多幸福熟齡文章
連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
0050配息1元、0056發0.866元，除息發息日出爐…兩檔怎麼選？施昇輝掌握一關鍵：股價已與我無關
退休不必存千萬！從月薪3萬到財富自由，她這樣打造現金流：拿回選擇權，才是為自己而活的起點
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 193則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 35則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 121則留言
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓首位公開出櫃女星結婚了！情定小2歲歌手 甜蜜婚紗照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國女星慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）曾加過選秀節目《偶像學校》，不過在節目開播之前以間康問題為由而退出。沒想到2019...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
負債千萬遭黑衣人圍堵！鳥來嬤現身曝收入現況
娛樂中心／李汶臻報導77歲資深女星吳敏出道超過50年，因在長青劇《鳥來伯與十三姨》中飾演「鳥來嬤」一角而廣為人知，也因此獲封「國民阿嬤」稱號。豈料，她卻在事業正值高峰之際選擇轉換跑道、投身政壇，但最終落選；之後更被爆出因投資失利負債千萬，還曾罹患子宮頸癌，甚至一度傳出烏龍死訊，人生起伏不小。她28日現身演藝工會尾牙，罕見鬆口談及近來的收入狀況與身體近況。民視 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 天前 ・ 54則留言
Selina讚莊秀樹是再生爸爸！ 2歲女一句「你是媽媽的救命恩人」惹哭眾人
林口長庚醫院27日舉行追思會，悼念國內燒燙傷權威、同時也是八仙塵暴關鍵人物的莊秀樹醫師。藝人任家萱(Selina)特別錄製影片表達感念，她哽咽形容莊秀樹是她的「再生爸爸」，影片最後2歲女兒「腰果」以童言童語說：「謝謝莊醫師，你是媽媽的救命恩人」，讓現場人士動容。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照
這場演藝圈的年度盛事，究竟是婚禮還是「國民老公」見面會？藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，現場星光璀熠，席開70桌，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。然而，婚禮過後，社群平台上卻掀起一波「這到底是誰結婚」的爆笑討論，原因是所有大咖賓客分享的照片裡，主角竟然全是男神許光漢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 30則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 13則留言
典Lu婚禮破冰坐同桌？吳宗憲、辛龍私下真實互動曝光
男星辛龍在2020年痛失愛妻劉真。劉真因心臟手術後病況不佳，與病魔搏鬥45天仍不幸離世，享年44歲。喪妻之痛讓辛龍一度選擇隱身，遠離螢光幕前，專注照顧女兒與創作生活。多年低調後，他日前宣布復出，加盟新經紀公司；昨（25）日他也與昔日老闆吳宗憲一同出席陳漢典與Lulu的婚宴，兩人被安排坐在同桌，互動引發外界關注。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 6則留言
王文洋金孫返台／父喪不到1個月！麻衣收起哀傷開啟新事業 返台「從貴婦變女強人」
麻衣過去1年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每2個月就來台灣工作，甚至父喪不到1個月，本刊就直擊麻衣抵台工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12則留言
伍思凱兒伍諒遭爆料「吸食非法物品」本人親自發聲
金曲歌王伍思凱31歲的兒子伍諒，被《鏡週刊》爆料在交友軟體獵豔，除了利用「星二代」的光環接近多名女性外，甚至提供非法大麻作為誘因，誘騙女性發生性行為。對此，伍諒本人表示自己遭到惡意抹黑，並透過IG發文回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 19則留言
汪小菲愛妻懷胎8個月！絕美寫真花絮片曝光
大陸富商汪小菲和愛妻Mandy（馬筱梅），將在今年迎來夫妻倆愛的結晶。目前懷胎8個多月的Mandy，也在個人社群曬出孕肚寫真的側拍影片，身材保養得宜，幾乎沒有走樣，讓人驚豔不已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 19則留言
王中平突破性別框架演媽祖 內心疑惑：我可以嗎？
王中平突破性別框架演媽祖 內心疑惑：我可以嗎？EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1則留言