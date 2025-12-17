婚後3天「過戶房產」給小36歲陸配！96歲翁敗訴討不回

高雄一名96歲老榮民與小他36歲的大陸女子結婚後，短短3天內就將鳳山區大樓過戶給對方，甚至要求加碼百萬現金，最終老榮民驚覺遭利用，提告要求返還房產，但經法院審理後仍敗訴。

根據判決書內容，這段「爺孫戀」發生在2022年4月16日，當時93歲的老榮民與小他36歲的大陸女子登記結婚後僅3天，老榮民便將位於鳳山區的大樓過戶給她。未料過戶完成後，女子欲求不滿，要求加碼200萬現金，雙方關係破裂，老榮民被子女接回家，房產過戶消息才因此曝光。

老榮民在訴訟中指控，婚後女子就多次慫恿把房子過戶給她，老榮民拒絕後，女子便未經同意私自拿印鑑辦理過戶，接著人間蒸發，讓他憤而提告，要求歸還房產，劇情曲折不輸八點檔。

老榮民曾有錄音證據承諾婚後財產歸配偶所有，並立下遺書，同意女子代辦過戶。（示意圖／pexels）

女子則在法庭上辯稱，她自2014年起就主動擔起照顧老榮民責任，婚後老榮民自認年事已高，為保障另一半生活無虞，因此委託她辦理過戶等手續。整個過戶流程經過戶政、地政人員致電確認無誤，贈與行為才生效。

法院審理時發現，老榮民曾有錄音證據承諾婚後財產歸配偶所有，並立下遺書，同意女子代辦過戶。最終法院認定贈與行為自願成立，判決老榮民敗訴，但仍可上訴。此外，法官在判決書中還特別提到，「妻子若未盡照顧義務，配偶仍可依法聲請撤銷贈與，把房屋拿回來」，讓這場爺孫戀的財產爭議仍留有討論空間。

